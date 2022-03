De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Nederland er donderdag in een historische toespraak tegenover de Tweede Kamer toe opgeroepen de handel met Rusland te stoppen. Het was de eerste keer dat een buitenlands staatshoofd het parlement tijdens een formele vergadering toesprak.

"Stop met alle handel met Rusland, de energie, zodat jullie geen miljarden bijdragen aan de oorlog", richtte Zelensky zich tot de Kamerleden. Hij pleitte voor sterkere sancties.

De Oekraïense president deed ook een verzoek om meer wapensteun. "Dat helpt ons om te vechten. We moeten wapens hebben om onze steden te bevrijden." Zelensky vroeg specifiek om luchtafweer en meer stingers (verdedigingswapens). Daarnaast vroeg hij Nederland om invloed uit te oefenen op internationale instellingen om ervoor te zorgen dat oorlogsmisdaden bestraft worden. Ook hoopt Zelensky dat Nederland wil helpen met de wederopbouw van Oekraïne.

In de zaal waren ook de Oekraïense ambassadeur in Nederland Maksym Kononenko en de Nederlandse ambassadeur van Oekraïne Jennes de Mol aanwezig. Zij zaten achter in de zaal, naar premier Mark Rutte en ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie).

Zelensky verwees in zijn toespraak naar de Nederlandse geschiedenis. Zo sprak hij over het bombardement op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het was de eerste keer dat een staatshoofd van een ander land de Tweede Kamer toespreekt tijdens een vergadering in de plenaire zaal. Later deze ochtend gaat de Tweede Kamer in debat over de toespraak van Zelesnky.

De vergadering werd geopend door Vera Bergkamp. "Op een moment als dit is er geen afstand tussen Kyiv en Den Haag", richtte ze zich tot Zelensky. De Kamervoorzitter sprak haar steun uit voor het Oekraïense bevolking.

Hij gaf deze week in een interview op Instagram aan dat hij de Kamer gevraagd had of hij aanwezig mocht zijn, maar dat zij hadden aangegeven dat ze echt als Kamer wilden doen. Een dag later maakte Kamervoorzitter Vera Bergkamp bekend dat ze de bewindspersonen had uitgenodigd om erbij te zijn.