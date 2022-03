De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt donderdag de Tweede Kamer toe. Welk doel heeft hij hiermee?

Zelensky wil zoveel mogelijk internationale steun voor zijn land krijgen. In zijn toespraken probeert hij politici over te halen om die te geven.

De Oekraïense president heeft zelf aangeboden om de Tweede Kamer toe te spreken. Hij zal dat doen via een videoverbinding, net zoals hij dat deed in onder meer Japan, Australië, Canada en Noorwegen.

Daarbij heeft de Oekraïense president meestal ook een concreet verzoek. Het is denkbaar dat hij er in de Tweede Kamer op zal aandringen dat Nederland meer Russische tegoeden bevriest.

Zelensky's toespraak begint donderdag om 10.15 uur. Uiteraard vind je de beelden straks ook op NU.nl.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De Oekraïense president gebruikt vaak historische verwijzingen die inspelen op het land dat hij toespreekt. Tegen de Amerikanen verwees hij naar Pearl Harbor, Martin Luther King en de aanslagen van 9/11.

In Londen citeerde Zelensky de voormalige Britse premier Winston Churchill en de schrijver Shakespeare. In Duitsland verwees hij naar de Berlijnse Muur. Het is nog niet bekend welke verwijzing de Oekraïense president gaat gebruiken als hij de Nederlandse parlementariërs gaat toespreken.

De toespraak is historisch want het is de eerste keer dat een staatshoofd van een ander land de Tweede Kamer toespreekt tijdens een vergadering in de plenaire zaal. Er zijn wel vaker staatshoofden op bezoek geweest bij bijvoorbeeld commissies van de Eerste en of Tweede Kamer.

Churchill sprak in 1946 de Eerste en Tweede Kamer toe. Koning Hussein van Jordanië deed in 1997 hetzelfde, gevolgd door Israëlische president Shimon Peres in 2013.

113 Zelensky gaat de Kamer toespreken: zo deed hij dat in andere landen

Premier Mark Rutte en ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) zijn ook aanwezig bij de toespraak. Eerder leek het erop dat in ieder geval Rutte niet welkom was.

Rutte gaf in een interview op Instagram aan dat hij de Kamer gevraagd had of hij aanwezig mocht zijn, maar dat zij hadden aangegeven dat ze echt als Kamer wilden doen. Een dag later maakte Kamervoorzitter Vera Bergkamp bekend dat ze de bewindspersonen had uitgenodigd om erbij te zijn.