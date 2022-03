Er komt een nieuwe onderhandelingsbijeenkomst tussen Oekraïne en Rusland aan, maar beide partijen zijn niet optimistisch. Ondertussen zou de moraal onder Russische soldaten laag zijn, melden Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten. En de Russen zouden zich terugtrekken uit Tsjernobyl.

Vrijdag worden de vredesonderhandelingen digitaal voortgezet, meldde de Oekraïense onderhandelaar David Arachamia woensdag. Dinsdag werden de onderhandelingen in Istanboel nog redelijk positief afgesloten, maar dat optimisme was een dag later als sneeuw voor de zon verdwenen.

Moraal Russische soldaten zou laag zijn

Ondertussen zou ook de moraal onder Russische soldaten laag zijn. Troepen zouden weigeren bevelen op te volgen en er is aan de Russische kant een tekort aan wapens. Ook zouden de Russen tijdens de oorlog in Oekraïne per ongeluk een eigen vliegtuig uit de lucht hebben geschoten, meldt de chef van de Britse inlichtingendienst GCHQ tijdens een werkbezoek aan Australië.

De uitspraken van GCHQ-chef Jeremy Fleming in Canberra sluiten volgens The New York Times aan bij informatie die de Amerikaanse inlichtingendiensten de afgelopen weken prijsgaven. Volgens Fleming heerst er "chaos" binnen het Russische leger, dat wordt geteisterd door allerhande problemen.

De bewering van Amerikaanse inlichtingendiensten dat de Russische president Vladimir Poetin verkeerd wordt geïnformeerd, klopt volgens Fleming. "Zijn adviseurs zijn bang hem de waarheid te vertellen", aldus de chef.

VS: Russen weg bij kerncentrale Tsjerobyl

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn Russische troepen begonnen zich terug te trekken van de oude, in 1986 ontplofte kerncentrale in het Noord-Oekraïense Tsjernobyl. De manschappen hadden het complex in de regio van de Oekraïense hoofdstad Kyiv kort na het begin van hun invasie vijf weken geleden veroverd.

Volgens de VS trekken de militairen in de richting van Belarus, een Russische bondgenoot. Het is nog onduidelijk of iedereen vertrekt. Het Pentagon ziet ook andere troepenverplaatsingen weg van Kyiv. De Amerikanen houden er rekening mee dat een deel naar het oosten van Oekraïne moet om daar verder te vechten.

Enkele dagen geleden verlieten de Russen na een korte bezetting al de stad Slavoetitsj, waar personeel woont van de kerncentrale van Tsjernobyl.

Staakt-het-vuren Mariupol

Rusland heeft voor donderdag een staakt-het-vuren aangekondigd bij de belegerde Oekraïense stad Mariupol, om de evacuatie van burgers mogelijk te maken. Het bestand moet ingaan om 10.00 uur (plaatselijke tijd) en is volgens de Russische strijdkrachten "uitsluitend voor humanitaire doeleinden" bedoeld, meldt het Russische persbureau Interfax. Volgens de Russen kunnen inwoners de havenstad aan de Zee van Azov verlaten om via Berdiansk naar Zaporizhzhia te gaan.

De Oekraïense zijde krijgt tot donderdagochtend 6.00 uur om ook een ​​staakt-het-vuren af ​​te kondigen en Rusland, de Verenigde Naties en het Internationale Rode Kruis schriftelijk te informeren. Dat is nog niet gebeurd. Oekraïne en Rusland hebben elkaar er herhaaldelijk van beschuldigd vluchtroutes voor inwoners van de stad onmogelijk te maken.