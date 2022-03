De vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland worden vrijdag digitaal voortgezet, meldde de Oekraïense onderhandelaar David Arachamia woensdag. Dinsdag werden de onderhandelingen in Istanboel nog positief afgesloten, maar dat optimisme werd een dag later door beide kanten getemperd.

Het was een "betekenisvolle en constructieve discussie" zei de Russische onderhandelaar Vladimir Medisnky over het overleg in Turkije. En ook de Oekraïense hoofdonderhandelaar Mykhailo Podoliak was positief: "Ik heb een optimistische indruk van de onderhandelingsronde in Istanboel". Tijdens het overleg deed Oekraïne onder meer voorstellen over toekomstige neutraliteit en Rusland beloofde troepen terug te trekken.

Maar woensdag bleef er weinig over van dat optimisme.

"We kunnen niet stellen dat er sprake was van iets veelbelovends of van enige doorbraak", zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. Er is volgens hem nog veel werk te verrichten.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sloeg daarna een vergelijkbare toon aan. In zijn dagelijkse videoboodschap zei hij dat de onderhandelingen met Rusland vooralsnog "niet concreets" hebben opgeleverd en dat hij "de mooie woorden" niet gelooft.

Russische belofte lijkt voorbode nieuwe aanval

Moskou beloofde na het overleg in Istanboel de militaire operaties rond de hoofdstad Kyiv en de noordelijke stad Chernihiv drastisch te reduceren als gebaar van goede wil voor verdere onderhandelingen.

In Kyiv was het dinsdag op woensdag nacht weliswaar relatief rustig, maar in Chernihiv en omgeving regende het volgens de regionale gouverneur bombardementen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is sceptisch over de woorden van "vertegenwoordigers van een land dat blijft vechten met de bedoeling om ons te vernietigen".

Woensdag meldde het ministerie van Defensie in Moskou dat de troepen zich hergroeperen om zich te gaan richten op de "bevrijding" van de separatistische Donetsbekken-regio in het oosten van het land.

Dat Rusland zich terugtrekt is volgens Zelensky een direct gevolg van de succesvolle Oekraïense verdediging. De president bevestigt de voorbereidingen van een nieuwe aanval op de Donetsbekken in zijn videoboodschap. "Maar wij geven niets weg. We zullen vechten voor elke meter van ons grondgebied", aldus de president.

Oekraïne was volgens onderhandelaar Arachamia graag opnieuw fysiek om de tafel gegaan, maar Rusland weigerde dit. Volgens het Kremlin moet er eerst verder gewerkt worden aan een verdrag tussen de twee landen.