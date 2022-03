Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al ruim veertig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer is de vraag: heeft Nederland straks ook baat bij een Duits raketschild?

Het raakte een beetje ondergesneeuwd door een slip of the tongue van de Amerikaanse president Joe Biden over regimeverandering in het Kremlin, maar Duitsland deed afgelopen zondag een opmerkelijke suggestie.

Onze oosterburen hebben, dankzij de Russische president Vladimir Poetin, een maand eerder een enorme draai gemaakt, door aan te kondigen de komende jaren veel meer geld in defensie te steken (100 miljard euro) en zich ook nog eens te verplichten tot de bestedingsnorm van de NAVO (2 procent van het bruto nationaal product, waar Duitsland tot nu toe ver onder zat).

In een vraaggesprek met de Duitse latenightshow Anne Will, een soort Jinek, onthulde bondskanselier Olaf Scholz waar hij al dat geld aan gaat uitgeven. Hij wil het Arrow-3-antiraketsysteem van Israël kopen. Volgens hem zou dat ook EU-buurlanden (zoals Nederland) kunnen beschermen tegen Poetins raketten. In eerste instantie zou het ook een deel van het Oost-Europese luchtruim bestrijken. In het Duitse parlement is het plan bevestigd. Het raketschild zou geïnstalleerd kunnen worden in 2025.

Arrow-3 is geproduceerd door Israël, met hulp van Boeing en medegefinancierd door de Verenigde Staten. Het staat beter bekend als de 'IJzeren Koepel', die veel Palestijnse raketten neerschiet. Die zijn wel van veel mindere kwaliteit dan eventuele Russische.

Oekraïne heeft meermaals gevraagd voor betere luchtafweersystemen, om luchtaanvallen zoals deze in Mariupol te voorkomen. Oekraïne heeft meermaals gevraagd voor betere luchtafweersystemen, om luchtaanvallen zoals deze in Mariupol te voorkomen. Foto: Associated Press

Effectiviteit van Arrow-3 is niet onomstreden

Tijdens de Gazacrisis in 2021 claimde Israël een succespercentage van 90 procent tegen de houtje-touwtje-raketten die vanuit Gaza werden gelanceerd. Dat kostte uiteindelijk 'maar' twaalf Israëlische mensenlevens (240 Palestijnen verloren het leven tijdens de crisis).

Onomstreden is dat percentage niet. Zo merken critici op dat de cijfers veel minder gunstig zijn als afzwaaiers sowieso buiten beschouwing worden gelaten. Dat waren er meer dan tweeduizend. En tegen raketten die plotseling van koers kunnen veranderen (zoals sommige Russische) zou de IJzeren Koepel nogal machteloos zijn.

Hoe dan ook, dankzij het gebruik van het raketschild in Israël is er ook op de internationale wapenmarkt belangstelling voor Arrow-3, onder meer uit India en Zuid-Korea - geen kleintjes. Een Duitse aankoop zou met een waarde van zo'n 2,5 miljard euro ook flink aantikken.

Het is niet duidelijk hoe effectief de Arrow-3 zou zijn tegen Russische raketten. Het is niet duidelijk hoe effectief de Arrow-3 zou zijn tegen Russische raketten. Foto: EPA

Israëlisch luchtafweersysteem in Duitsland zou pikante beslissing zijn

De suggestie van Scholz is op meerdere fronten opvallend. Allereerst omdat Israël een betrekkelijk neutrale koers voert ten aanzien van de Oekraïne-oorlog, aangezien het Moskou niet voor het hoofd wil stoten. Ten tweede is het historisch pikant om het Duitse luchtruim te beschermen met een Israëlisch systeem (of het nou goed werkt of niet).

Tevens strookt de Duitse suggestie om ook de Europese buren met Arrow-3 te beschermen tegen raketten moeilijk met het feit dat van alle NAVO-leden uitgerekend Duitsland en Nederland de beste en duurste versie van het Amerikaanse Patriot-antiraketsysteem bezitten. Arrow-3 overlapt qua effectieve hoogte niet 100 procent met de capaciteiten van Patriot, maar het zou toch een vorm van verspilling zijn.

Uiteraard kan het niet anders dan dat Duitsland wel oren heeft naar een vorm van Nederlands meebetalen aan het raketschild. Beleefd 'nee' zeggen tegen Berlijn is natuurlijk wel mogelijk, maar zou Nederland niet erg in dank worden afgenomen. De Nederlandse en Duitse strijdkrachten werken al in honderden opzichten samen en de Duitsers hebben waarschijnlijk goed geluisterd naar minister Kajsa Ollongren (Defensie) en de Tweede Kamer, die vanwege de Oekraïne-oorlog meer geld eisen voor defensie. Een 'ja' ligt dus meer voor de hand.

Hoe dan ook, Nederland zal op defensiegebied voortaan ook naar Berlijn moeten kijken om te weten waar zijn prioriteiten liggen.