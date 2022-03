De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag opnieuw geëist dat Mariupol zich overgeeft. Alleen dan zullen volgens hem de bombardementen in de zuidelijke havenstad - waar al vrijwel geen gebouw meer overeind staat - stoppen. Het Kremlin lijkt ook te bevestigen dat troepen die nu nog de noordelijke steden Kyiv en Chernihiv belegeren, het offensief in het zuidoosten moeten gaan versterken.

De Russen gaven Mariupol een week geleden ook al een ultimatum om de wapens neer te leggen. Daar werd geen gehoor aan gegeven. Aan de zware vuurgevechten en hevige bombardementen kwam dan ook nog geen einde.

Inmiddels zijn negen van de tien gebouwen in Mariupol (zwaar) beschadigd en vier op de tien gebouwen zijn met de grond gelijk gemaakt. Woensdag zou een gebouw van het Rode Kruis zijn aangevallen en vernietigd, claimen Oekraïense autoriteiten. Er is geen slachtofferaantal gemeld en de informatie kon niet onafhankelijk geverifieerd worden. Volgens het stadsbestuur zijn er al zeker vijf- tot tienduizend doden gevallen.

Poetin deed zijn overgave-eis in een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron. Laatstgenoemde presenteerde een evacuatieplan voor de stad, "waar Poetin over na gaat denken", aldus Franse autoriteiten.

Afschalen militaire inzet lijkt op hergroepering voor Oost-Oekraïne

In de tussentijd blijft de Russische belofte om de militaire inzet bij Kyiv en Chernihiv af te schalen de gemoederen bezighouden. De hoofdvraag blijft hoe betrouwbaar de Russische belofte is. Zo werd Chernihiv enkele uren na de verklaring alweer hevig gebombardeerd en meldde het Oekraïense ministerie van Defensie woensdag dat er van een grootschalige terugtrekking nog geen sprake is.

Ook zouden er aanwijzingen zijn dat Rusland het offensief bij de grote steden binnenkort zou willen hervatten, beweert Kyiv.

Amerikaanse inlichtingendiensten meldden dinsdag al dat Rusland de belofte zou hebben gedaan zodat de troepen het offensief in Oost-Oekraïne kunnen versterken. Het Russische ministerie van Defensie lijkt die informatie woensdag te bevestigen. "Er vindt een hergroepering plaats om Oost-Oekraïne te bevrijden", citeert persbureau Ria Novosti een woordvoerder van het ministerie.

Eerste uitleg over welk militair doel Rusland behaald zou hebben

Het Kremlin had vorige week al aangegeven dat het de focus volledig wil verleggen op Oost-Oekraïne. Dat was volgens Moskou te verantwoorden, omdat de eerste invasiefase zou zijn voltooid. Het Kremlin gaf tot woensdag echter geen uitleg over welk doel behaald zou zijn.

Het Russische ministerie van Defensie beweert woensdag dat het doel was om "Oekraïners te dwingen om grote steden te verdedigen". Die verklaring wordt door experts betwist: zij vertellen in gesprek met NU.nl dat Poetin met deze uitleg de 'militaire operatie' als succes aan de eigen bevolking kan presenteren, zonder te erkennen dat het offensief bij de grote steden was vastgelopen.

Kremlin tempert verwachtingen over vredesonderhandelingen

Ten slotte werden vanuit Moskou de hoopvolle verwachtingen rondom de vredesgesprekken ietwat getemperd. Beide delegaties besloten dinsdagavond met voornamelijk positieve berichten, maar Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zegt woensdag dat er nog niet gesproken kan worden van "iets veelbelovends" of "een doorbraak".

Peskov stelt dat er nog veel werk te verrichten is. Beide partijen spreken voornamelijk over de onmiddellijke terugtrekking van Russische troepen, militaire neutraliteit van Oekraïne en veiligheidsgaranties vanuit Rusland als Oekraïne inderdaad afziet van NAVO-lidmaatschap.