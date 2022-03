Er zijn nieuwe satellietbeelden vrijgegeven van de verwoesting van de Oekraïense stad Mariupol. De zuidelijke havenstad is al wekenlang het doelwit van Russische bombardementen en ligt grotendeels in puin. De Russische president Vladimir Poetin eist dat de achterblijvers in de stad zich overgeven.

Deze satellietfoto van een wijk uit Mariupol is gemaakt voor de oorlog, op 21 juni 2021.

Op een nieuwe satellietfoto is te zien dat diezelfde wijk volledig vernietigd is door de Russische bombardementen.

In de zuidelijke havenstad zijn de afgelopen weken zeker vijfduizend mensen omgekomen, maar dat kunnen er ook twee keer zoveel zijn, zegt de Oekraïense overheid.

Mariupol is een van de zwaarst getroffen steden sinds de invasie ruim een maand geleden begon.

De stad wordt al weken omsingeld door Russische troepen en heeft geen watertoevoer, elektriciteit en verwarming. Ook is er een tekort aan voedsel en medicijnen.

De burgemeester van Mariupol zei maandag dat de Oekraïense havenstad compleet geëvacueerd moet worden.

Russische troepen blokkeren alle uitwegen. Op dit moment zouden ruim 170.000 mensen nog vastzitten.

Bij een raketaanval op een theater twee weken geleden zijn zo'n driehonderd doden gevallen, vreest het stadsbestuur.