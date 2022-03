Oekraïne en Rusland onderhandelen al weken over een mogelijke oplossing voor de oorlog. Ze praten daarbij onder meer over demilitarisatie, een neutrale status en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Wat houden die begrippen precies in en wat zijn de voornaamste obstakels?

Bij de onderhandelingen komen een hoop onderwerpen aan bod, maar er zijn een paar echte knelpunten. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die als bemiddelaar probeert op te treden, sprak eerder van zes belangrijke twistpunten.

Inmiddels heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de belangrijkste eisen op papier gezet. Rusland zag dat als positief en beide partijen leken optimistisch over de voortgang van de gesprekken. Rusland beloofde zelfs de militaire activiteiten rondom Kyiv en Chernihiv te gaan verminderen.

Westerse officials hebben echter weinig vertrouwen in de beloftes van Rusland. Volgens de Amerikanen gebruiken de Russen de vredesgesprekken om tijd te winnen en hun invasie te reorganiseren. Woensdag liet het Kremlin opeens weten niet te kunnen spreken van "iets veelbelovends of enige doorbraak" in de onderhandelingen, een schril contrast met de voorzichtig positieve geluiden die de Russische delegatie in Istanboel eerder liet horen.

De belangrijkste onderwerpen in de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland 1. Een (gedeeltelijke) demilitarisatie van Oekraïne

2. Een neutrale status voor Oekraïne

3. Veiligheidsgaranties voor Oekraïne

4. De status van het Oost-Oekraïense Donetsbekken (Luhansk en Donetsk)

5. De status van het schiereiland de Krim

6. De bescherming van de Russische taal in Oekraïne

Demilitarisatie

Demilitarisatie houdt in dat de strijdkrachten van een land worden verkleind of zelfs opgeheven. Dan gaat het bijvoorbeeld over het leger en de marine van een land. De Russische president Vladimir Poetin wil dat Oekraïne helemaal geen militaire actie meer kan ondernemen. Oekraïne voelt daar niets voor.

Volgens Poetin vormt een bewapend Oekraïne een grote bedreiging voor Rusland. Hij beschuldigt Oekraïne er zelfs van kernwapens te ontwikkelen, zonder daarvoor enig bewijs te leveren. Wel krijgt Oekraïne sinds de invasie meer wapens geleverd door het Westen. Poetin ziet dat als een bevestiging van "agressieve uitbreiding" van de NAVO aan de grenzen van Rusland.

Neutrale status

Rusland wil niet dat Oekraïne zich aansluit bij de NAVO. Oekraïne heeft die wens juist opgenomen in de grondwet. Oekraïne was voor de invasie nog ver verwijderd van lidmaatschap, maar de vrees was genoeg voor Rusland om Oekraïne binnen te vallen.

Zelensky vroeg sinds de invasie verschillende keren om een versneld lidmaatschap voor Oekraïne van de EU en de NAVO. Inmiddels erkent hij dat NAVO-lidmaatschap er niet in zit. Opvallend genoeg zou een EU-lidmaatschap nog wel op tafel liggen.

Mogelijk is er al een voorstel over een neutrale status zijn waar Oekraïne en Rusland over kunnen doorpraten. De inhoud: Oekraïne zou beloven zich niet aan te sluiten bij een andere groep landen. Ook zou het bereid zijn geen buitenlandse troepen, bases of oefeningen toe te laten op het grondgebied. In ruil daarvoor mag Rusland zich niet bemoeien met de binnenlandse zaken van Oekraïne.

Veiligheidsgaranties

Oekraïne heeft zich dus bereid getoond om de Russische eisen tot op zekere hoogte tegemoet te komen. Daar wil het dan wel zogenoemde veiligheidsgaranties voor terug. Dat betekent dat Oekraïne de zekerheid wil dat het niet opnieuw wordt aangevallen door Rusland.

Als het aan Zelensky ligt, speelt het Westen een belangrijke rol bij het garanderen van veiligheidsgaranties. De president wil dat in ieder geval de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad er gezamenlijk op toezien dat de beloftes ook worden nageleefd. Naast Rusland gaat het dan om de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China. Oekraïne hoopt ook dat landen als Duitsland, Italië, Canada, Turkije en Israël garant willen staan voor de naleving van zo'n afspraak.

Oekraïne wil ook dat andere landen bij het schenden van de afspraak direct ingrijpen. Dat kan door bijvoorbeeld het luchtruim boven Oekraïne te sluiten.

Het is zeer de vraag of andere landen bereid zouden zijn Oekraïne een dergelijke veiligheidsgarantie te geven. Het risico van een (kern)oorlog met Rusland weerhoudt de NAVO momenteel al van het instellen van een no-flyzone.

Het Donetsbekken en de Krim

De status van het schiereiland de Krim en de 'volksrepublieken' Luhansk en Donetsk is een gevoelig punt in de gesprekken. De gebieden zijn officieel Oekraïens grondgebied, maar er wonen veel mensen die zich meer Russisch dan Oekraïens voelen.

In 2014 stemden de inwoners van de Krim voor afscheiding van Oekraïne. Dat deden ze in een referendum dat internationaal niet erkend werd en waarbij geen betrouwbare internationale waarnemers aanwezig waren. Kort daarna lijfde Rusland de Krim in. Ook die zet is door geen enkel ander land ter wereld erkend.

Ook Luhansk en Donetsk verklaarden zich in 2014 onafhankelijk, onder leiding van pro-Russische separatisten. De leiders van de zelfbenoemde volksrepublieken hebben al laten weten dat ze hun regio's graag deel van Rusland zien worden.

Of Rusland Luhansk en Donetsk daadwerkelijk aan het eigen grondgebied wil toevoegen, is niet zeker. Het Kremlin wil in ieder geval dat Oekraïne de onafhankelijkheid van de twee regio's erkent. Kyiv gaat daar niet mee akkoord. Het stelt voor de situatie vijftien jaar lang te laten zoals die is en er ondertussen apart over te onderhandelen.

De Russische taal in Oekraïne

In de grondwet van Oekraïne staat dat het Oekraïens de officiële taal is. Dat betekent dat bijvoorbeeld de overheid in die taal moet communiceren en er actief voor moet zorgen dat de taal blijft bestaan. Ook in het onderwijs en in de media moet Oekraïens de voertaal zijn. Andere talen zijn wel gewoon toegestaan.

Door de gezamenlijke geschiedenis spreken veel Oekraïners ook Russisch. In de oostelijke regio's, die dicht bij Rusland liggen, is Russisch vaak zelfs de voertaal voor de plaatselijke bevolking. Daarom wordt het Russisch officieel erkend als een 'minderheidstaal'.

Russen zoals Poetin vinden dat de Russische taal niet genoeg wordt beschermd. Ze vrezen dat het Russisch na verloop van tijd volledig verdwijnt en misschien zelfs verboden wordt in Oekraïne. Daarom wil Rusland dat het Russisch dezelfde bescherming krijgt als het Oekraïens. Het is een van de minder controversiële punten van onderhandeling. Oekraïne zal de dwang niet op prijs stellen, maar is zich wel bewust van de belangrijke rol van de Russische taal in het land.