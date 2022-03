De Oekraïense hoofdstad Kyiv heeft een relatief rustige nacht achter de rug. Tegelijk nemen in Oost-Oekraïne, in het Donetsbekken, de gevechten toe. Wellicht betekent dit dat Rusland de focus in de oorlog aan het verleggen is. Oekraïne en het Westen blijven hoe dan ook sceptisch. Ondertussen zijn meer dan vier miljoen Oekraïners gevlucht vanwege de oorlog in hun land.

Kyiv is in de nacht van dinsdag op woensdag niet beschoten, maar aan de rand van de stad wordt volgens locoburgemeester Mikola Povoroznik nog wel gevochten. Het was volgens hem daarom een relatief rustige nacht.

Dinsdag kondigde Rusland aan het offensief in het noorden van Oekraïne op een laag pitje te zetten. Daarvan was volgens Oekraïense zegslieden in onder meer Chernihiv, 120 kilometer ten noorden van Kyiv, niets te merken. Oekraïne en het Westen zijn sceptisch over de Russische belofte om aanvallen af te schalen.

Het Kremlin heeft hoopvolle verwachtingen over de onderhandelingen met Oekraïne de grond ingeboord. "We kunnen niet stellen dat er iets veelbelovends of enige doorbraak was", zei woordvoerder Dmitry Peskov.

Rusland zou focus verleggen naar Donetsbekken

Ondertussen zijn de Russen verhevigd in de aanval gegaan in de provincie Donetsk in het zuidoosten van Oekraïne, zegt de officiële Oekraïense gouverneur van het gebied. Ze zouden ook troepen uit het noorden van Oekraïne naar het oosten verplaatsen.

De Russische defensieminister Sergei Shoigu zei dinsdag dat het voornaamste doel van "de militaire operatie" nu "de bevrijding" van de regio Donetsbekken in Oost-Oekraïne is. De Oekraïense legerleiding vreest dat Russische troepen nu proberen de Oekraïense troepen in de oostelijke provincies af te snijden van de rest van het land.

Donetsk is sinds 2014 in handen van pro-Russische separatisten. Kort voor de Russische aanval op Oekraïne erkende het Kremlin de provincie Donetsk en de aangrenzende provincie Luhansk als onafhankelijke staten.

Brandweerlieden staan op een kapot geschoten gebouw in de Oost-Oekraïense stad Donetsk, die in handen is van pro-Russische separatisten. Foto: Reuters

Explosie bij Russisch munitiedepot

Bij grote explosies in een Russisch munitiedepot zijn vier gewonden gevallen. De explosies waren bij het dorp Krasni Oktiabr, 12 kilometer van de Oekraïense grens. Omwonenden verspreidden op sociale media beelden van de ontploffingen.

Een betrokkene zei tegen het Russische persbureau RIA Novosti dat de explosies zijn veroorzaakt door een brand in een magazijn die was ontstaan als gevolg van een menselijke fout. Het is onduidelijk of de ontploffing te maken heeft met de oorlog in Oekraïne die circa 40 kilometer zuidelijker bij Kharkiv woedt.

Ruim vier miljoen Oekraïners gevlucht

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne is ruim een maand na het begin van de oorlog opgelopen tot meer dan vier miljoen, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Daarnaast zijn er nog miljoenen Oekraïners ontheemd in eigen land.

Het land telde voor de inval 44 miljoen inwoners, dus verreweg de meeste Oekraïners zijn nog in hun land. Mannen tussen de achttien en zestig jaar moeten sowieso blijven, omdat ze opgeroepen kunnen worden om mee te vechten tegen Rusland.

VN benoemt experts in onderzoek naar oorlogsmisdaden

De Verenigde Naties hebben drie mensenrechtenexperts benoemd om vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne te onderzoeken. Zo wordt Rusland onder meer beschuldigd van willekeurige bombardementen op burgers, zoals in Mariupol.

Aan de andere kant gaat een video rond op sociale media waarin wordt beweerd dat Oekraïense troepen gevangengenomen Russische soldaten mishandelen. Volgens Kyiv zien de beelden er nep uit, maar zullen de daders gestraft worden, mocht de video echt zijn.

Een onafhankelijk panel, onder leiding van de Noor Erik Møse, gaat alle beschuldigingen van mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal humanitaire recht onderzoeken in Oekraïne, luidt een verklaring. Voor het onderzoek is een jaar uitgetrokken.

Rusland gebruikte verboden landmijnen in regio Kharkiv

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft Rusland in de Oekraïense regio Kharkiv gebruikgemaakt van verboden antipersoonsmijnen. De Oekraïense explosievenopruimingsdienst stuitte dinsdag op niet-ontplofte mijnen van het type POM-3 en vond ook restanten van het lanceringsmechanisme.

Het nieuwe type landmijn dat Rusland gebruikt, is volgens HRW uitgerust met een seismische sensor om een naderende persoon te ontdekken en een explosieve lading de lucht in te slingeren.

"Landen over de hele wereld moeten het gebruik van verboden antipersoonsmijnen door Rusland in Oekraïne krachtig veroordelen", zei Steve Goose, directeur wapens van Human Rights Watch.

Rusland dreigt roebels te vragen voor meer producten

Een van Ruslands belangrijkste parlementsleden herhaalde vandaag dat als de landen van de Europese Unie gas willen, dat in roebels moet worden afgerekend. Hij waarschuwde dat dit op korte termijn ook kan gaan gelden voor olie, graan, metaal, kunstmest, kolen en hout.

De Russische president Vladimir Poetin gaf eerder al aan dat hij wil dat het gas dat Europa en de Verenigde Staten importeren vanuit Rusland, in de toekomst in roebels wordt afgerekend. Het Westen heeft sancties ingesteld tegen Rusland na de inval in Oekraïne, daardoor staan de Russische munt en de hele economie onder druk.