Rusland lijkt de focus van de oorlog in Oekraïne te verleggen naar de oostelijke regio Donetsbekken en kondigde dinsdag aan de militaire inzet rondom Kyiv en Chernihiv drastisch te gaan verminderen. Of dat echt gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Volgens experts wijst dit erop dat Rusland een nieuw plan van aanpak aan het maken is nu de eerste fase van de oorlog is mislukt.

Laura Starink van onderzoeksorganisatie Raam op Rusland benadrukt dat het beeld van de oorlog nog steeds ontzettend onduidelijk en tegenstrijdig is. "Maar duidelijk is dat het Russische leger grote problemen heeft", zegt Starink.

De oorspronkelijke opzet van de invasie, de inname en het afzetten van het regime in Kyiv, en het doorstoten van het leger tot havenstad Odesa is mislukt. Ook de zwaar getroffen havenstad Mariupol is nog niet officieel ingenomen.

De Russen zeggen dat de oorlog nu een nieuwe fase ingaat: ze verleggen de focus naar het Donetsbekken in het oosten. Daar zijn volgens Starink twee redenen voor. Zo is het front veel te lang om met de uitgedunde Russische troepen te kunnen verdedigen. Daarnaast wil het Kremlin de 'militaire operatie' als een succes aan de eigen bevolking kunnen presenteren.

"De Russische invasie is in Rusland op een heel andere manier verkocht: als een kortlopende, militaire actie om Zelensky weg te krijgen en het Donetsbekken te beschermen tegen neonazi's", legt Starink uit.

Langzamerhand begint in Rusland door te dringen dat er een totale oorlog aan de gang is. "Het overwinningsverhaal is daarom nu: we hebben de militaire doelen bereikt. De militaire infrastructuur van Oekraïne is vernietigd en de genocide op de Russischtalige bevolking in het Donetsbekken is stopgezet."

Gedrag kan niet los worden gezien van onderhandelingen

Volgens Michael Kemper, hoogleraar Oost-Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam, denkt Rusland nu na over hoe de troepen het beste kunnen worden ingezet. "Niet meer aan meerdere fronten tegelijk, maar daar verzamelen waar het het makkelijkst is", aldus Kemper.

Maar het is nog niet duidelijk waar dat gaat zijn. De Russen kunnen volgens Kemper naar Belarus vertrekken om daar vervangen te worden door troepen die minder lang aan het vechten zijn, of ze kunnen naar het noordoosten worden gebracht om het beleg van de steden Kharkiv en Sumy en de aanwezigheid in het Donetsbekken te versterken.

"Als de Russen het voor elkaar zouden krijgen om het oostelijke gedeelte van Oekraïne af te sluiten, dan moet Zelensky op zijn minst dat gebied én een groot deel van het leger opgeven, wat de onderhandelingspositie van Rusland sterker maakt."

Kemper wijst er ook op dat het gedrag van Rusland niet los kan worden gezien van de onderhandelingen. Volgens hem zijn de troepenbewegingen een dreigement vanuit Rusland waarmee ze Oekraïne willen dwingen tot een compromis dat zegt: geen toetreding tot de NAVO en geen NAVO-veiligheidsgarantie.

Bombardementen gaan gewoon door

Ondertussen gaan de aanvallen op Oekraïne gewoon door, óók in de gebieden waar Rusland beloofde de militaire inzet te verminderen. Starink wijst op een bombardement dat op de dag van de onderhandelingen plaatsvond in de Zuid-Oekraïense stad Mykolaiv. Daarbij werd het gemeentehuis met de grond gelijk gemaakt en vielen meerdere doden.

"Rusland heeft in het verleden tal van beloftes geschonden", zegt Starink. "Vooralsnog is er geen sprake van serieuze terugtrekking uit de basis rondom Kyiv. Zeer waarschijnlijk is het een terugtrekking van een aantal troepen om vervolgens te hergroeperen en een nieuw aanvalsplan te maken."

Kemper denkt dat de Russen ook de komende tijd door blijven gaan met het bombarderen van Kyiv en Chernihiv. "Dat laat ons zien dat de aankondigingen van Rusland eigenlijk niks waard zijn. We moeten niet kijken naar wat Rusland zegt, maar wat ze gaan doen."