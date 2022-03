Rusland lijdt grote wapenverliezen, omschreef de Oekraïense VN-ambassadeur Sergiy Kyslytsya volgens persbureau AP aan de VN-Veiligheidsraad. En Human Rights Watch meldt dat Rusland verboden landmijnen gebruikt.

Sinds het begin van de invasie verloren de Russische bezetters volgens ambassadeur Kyslytsya zeker 17.000 militairen, meer dan 1.700 pantservoertuigen en bijna zeshonderd tanks.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Het verlies omvatte volgens de ambassadeur ook driehonderd artilleriesystemen, 127 vliegtuigen en 129 helikopters, bijna honderd raketwerpers, 54 luchtverdedigingssystemen en zeven schepen.

Kyslytsya noemde dit "een ongekende klap" voor Moskou, die de "aantallen van de Sovjet-verliezen in Afghanistan doet verbleken". De cijfers konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Eerder kondigde Rusland aan dat het de militaire operaties in de buurt van Kyiv en Chernihiv aanzienlijk zou terugschroeven tijdens onderhandelingen tussen Oekraïense en Russische afgevaardigden in Istanboel. Naar verwachting hervatten de partijen later vandaag de tweede ronde van besprekingen.

In de regio Kharkiv heeft Rusland verboden landmijnen gebruikt

Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW). De Oekraïense explosievenopruimingsdienst stuitte dinsdag op niet-ontplofte mijnen van het type POM-3 en vond ook restanten van het lanceringsmechanisme. Het nieuwe type landmijn dat Rusland gebruikt, is volgens HRW uitgerust met een seismische sensor om een naderende persoon te ontdekken en een explosieve lading de lucht in te slingeren.

"Landen over de hele wereld moeten het gebruik van verboden antipersoonsmijnen door Rusland in Oekraïne krachtig veroordelen", zei Steve Goose, directeur wapens van Human Rights Watch.

120 Wat zijn chemische wapens en hoe werken ze?

Een lokaal EU-kantoor in Oekraïne is beschoten door Russische troepen

Dat zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell dinsdag in een verklaring. "Vandaag heeft de EU-adviesmissie Oekraïne (EUAM) betrouwbare informatie verkregen dat de gebouwen van het kantoor in Mariupol onlangs zijn getroffen door Russische beschietingen", zei Borrell. "Het EUAM-kantoor en de uitrusting hebben grote schade opgelopen. Er zijn geen leden of medewerkers van de missie gewond geraakt."

Volodymyr Zelensky spreekt het Australische parlement toe

Dat doet de Oekraïense president donderdagmiddag (plaatselijke tijd). Eerder richtte hij zich via een videoverbinding tot onder meer de parlementen in het Verenigd Koninkrijk, het Congres van de Verenigde Staten en het parlement van Canada.

Verwacht wordt dat Zelensky in zijn toespraak tot Australië de westerse landen zal oproepen tot verdere hulp om de opmars van Rusland tegen te gaan. Australië heeft tot dusver zeventig miljoen dollar (bijna 63 miljoen euro) aan militaire steun toegezegd om de verdediging van Oekraïne te ondersteunen - dit omvat raketten en wapens.