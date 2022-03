Rusland heeft in de Oekraïense regio Kharkiv gebruikgemaakt van verboden antipersoonsmijnen, meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW).

Volgens HRW heeft de Oekraïense explosievenopruimingsdienst dinsdag niet-ontplofte mijnen van het type POM-3 en restanten van het lanceringsmechanisme gevonden.

Het nieuwe type landmijn dat Rusland gebruikt is volgens de mensenrechtenorganisatie uitgerust met een seismische sensor om een naderende persoon te ontdekken en een explosieve lading de lucht in te slingeren.

De mijn kan mensen binnen een straal van zo'n 16 meter verminken en doden. Het is volgens HRW bekend dat Rusland deze explosieven bezit en Oekraïne niet.

HRW roept landen op gebruik van mijnen te veroordelen

"Landen over de hele wereld moeten het gebruik van verboden antipersoonsmijnen door Rusland in Oekraïne krachtig veroordelen", zei Stephen Goose, directeur wapens bij HRW.

Het internationale verdrag tegen mijnen uit 1997 verbiedt het gebruik, de productie, de aanleg van voorraden en de overdracht van antipersoonsmijnen. Rusland behoort niet tot de 164 landen die zich bij het verdrag hebben aangesloten. Oekraïne heeft het verdrag wel bekrachtigd.

Volgens HRW zei Rusland in november 2020 in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat het "de doelstellingen van het verdrag deelt en een wereld zonder mijnen steunt", maar antipersoonsmijnen beschouwt "als een effectieve manier om de veiligheid van Ruslands grenzen te waarborgen".

De mensenrechtenorganisatie schrijft dat de antipersoonsmijnen zijn gebruikt in meer dan dertig landen, waaronder in Syrië (2011-2019), Oekraïne (2014-2015), en Libië (2020). Het gebruik van de mijnen viel vaak samen met de Russische militaire aanwezigheid als partij in die conflicten.