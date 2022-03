Rusland beloofde dinsdag de militaire activiteiten rondom de Oekraïense steden Kyiv en Chernihiv "drastisch" te verminderen. Met vooral de mislukte wapenstilstanden rond Mariupol nog in het achterhoofd, zijn Oekraïne en het Westen echter terughoudend of Rusland zich aan die belofte houdt. 'Eerst zien, dan geloven' is voorlopig het motto.

Vladyslav Atroshenko, de burgemeester van Chernihiv, noemde in gesprek met de BBC de belofte van de Russen "goed nieuws, als je ook maar één woord van de Russen kan geloven". De burgemeester zag de afgelopen maand hoe zijn stad bijna dagelijks gebombardeerd en beschoten werd. Chernihiv is inmiddels omsingeld door de Russische troepen.

Atroshenko vergeleek de situatie rond van stad met de mislukte evacuaties vanuit Mariupol. Rond die zuidelijke havenstad kwamen Oekraïne en Rusland meerdere keren wapenstilstanden overeen, zodat burgers op veilige wijze konden vluchten. Die evacuaties werden echter meerdere keren afgeblazen, omdat Russische troepen toch het vuur openden.

"Vaak zeggen de Russen iets, en dan gebeurt er iets totaal anders. De tijd zal leren hoe veel deze nieuwe belofte waard is, maar we benaderen hun woorden heel voorzichting", aldus Atroshenko.

Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky blijft hameren op de "voortdurende misdaden van de Russische Federatie tegen de burgebevolking". Hij liet weten met verschillende wereldleiders, waaronder premier Mark Rutte, gesproken te hebben over verdere steun van het westen voor Oekraïne.

Ook Westen onzeker of Russen belofte nakomen

In het Westen zijn leiders eveneens sceptisch over de Russische belofte. Een anonieme westerse official zei tegen persbureau Reuters dat Rusland de vredesonderhandelingen niet serieus neemt. De belofte om militaire activiteiten af te schalen, zou slechts een afleidingsmanoeuvre zijn.

"Vladimir Poetin en zijn handlangers proberen vooral tijd te rekken. Uiteindelijk is een wapenstilstand uiteraard de beste oplossing, maar we zijn sceptisch dat die nu al werkelijkheid wordt", aldus de offical.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zei dat alle bewegingen van het Russische leger rondom Kyiv beschouwd moest worden als "een heropstelling van de troepen, niet een terugtrekking". Daarnaast geloven de Amerikanen dat Rusland ook elders het offensief alleen maar verder zal doorzetten.

In een gezamenlijke verklaring lieten de leiders van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italie weten dat "het westerse antwoord op de Russische agressie niet versoepeld zal worden" door de beloftes. De Britse premier Boris Johnson voegde eraan toe dat hij "daden, geen woorden" van Poetin wil.