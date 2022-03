Er zijn bij de politie voor het eerst meldingen binnengekomen over mensenhandel met Oekraïense vluchtelingen, laat de korpsleiding dinsdag weten na vragen van NU.nl. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

"De meldingen worden onderzocht", aldus de woordvoerder. Het korps heeft nog geen verdachten in het vizier. De politiewoordvoerder kan vanwege het onderzoek niet zeggen uit welke regio de meldingen komen.

In heel Nederland worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Zij lopen volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid een verhoogd risico om slachtoffer te worden van mensenhandel en andere misdrijven, juist doordat de opvang over talloze locaties is verspreid.

"Door het versnipperde aanbod van opvangplaatsen kunnen Oekraïners uit beeld van de overheid raken", schreef het ministerie daar eerder over in een verklaring.

Officieel worden al ruim achttienduizend Oekraïners opgevangen, en dat aantal groeit iedere dag. Het werkelijke aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland ligt vrijwel zeker veel hoger, omdat binnen de Europese Unie geen grenscontroles zijn en Oekraïners er vrij mogen reizen.