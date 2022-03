Onderhandelaars van Oekraïne en Rusland hebben dinsdag in Istanboel "flinke vooruitgang" geboekt in de vredesonderhandelingen, maakte het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Zo beloofde Rusland na afloop de militaire activiteiten rondom de Oekraïense hoofdstad Kyiv en Chernihiv "drastisch" te verminderen, maar de burgemeester van die laatste stad reageerde sceptisch.

"De tijd zal leren of de Russen zich aan hun woord houden", zei burgemeester Vladyslav Atroshenko van Chernihiv tegen BBC News. Volgens hem hebben de Russen maandag nog verschillende burgerdoelen gebombardeerd, waar meerdere doden en gewonden bij vielen.

Chernihiv is bijna volledig omsingeld door de Russen en is al tijden afgesloten van elektriciteit, gas en water. "Het zou goed nieuws zijn als je ook maar één woord van de Russen kunt geloven. Vaak zeggen de Russen iets, maar gebeurt er vervolgens iets anders." Hij zag hoe zijn stad de afgelopen maand bijna dagelijks werd beschoten en gebombardeerd.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Ook de Verenigde Staten reageren sceptisch op het optimisme na de recentste onderhandelingen. Wat Rusland zegt en wat Rusland doet, zijn twee verschillende dingen, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken. "De Verenigde Staten zijn gefocust op het laatste."

De Russische belofte kan desondanks worden gezien als een gebaar van goede wil, maar kan ook een erkenning van het vastgelopen Russische offensief rond Kyiv zijn.

50 Erdogan roept op tot wapenstilstand: 'In ieders voordeel'

Onderhandelaars blijven niet in Istanboel

Ondanks het optimisme aan Turkse zijde bleven de delegaties van beide landen dinsdag niet in Istanboel voor een tweede dag onderhandelen. De Russische onderhandelaar Vladimir Medinsky zei dat hij de Oekraïense voorstellen na een "betekenisvolle en constructieve discussie" gaat voorleggen aan president Vladimir Poetin.

Oekraïne stelde voor dat landen als Turkije, Polen, Canada en Israël via de VN-Veiligheidsraad een rol kunnen spelen bij het leveren van veiligheidsgaranties aan het land als het afziet van NAVO-lidmaatschap en een neutrale status aanneemt. Lidmaatschap van de Europese Unie zou wel een optie moeten blijven. Ook zou Kyiv voor het eerst bereid zijn tot concessies over de Krim, het schiereiland dat in 2014 door de Russen werd geannexeerd.

Meerdere doden bij raketaanval Mykolaiv

Terwijl de onderhandelingen in Istanboel in volle gang waren, gingen de gevechten onverminderd door. Zo zou een Russische raket een regionaal administratiekantoor in de Zuid-Oekraïense havenstad Mykolaiv hebben geraakt. Daarbij zijn volgens de lokale autoriteiten 7 doden en 22 gewonden gevallen, maar die aantallen konden nog niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Russische troepen zijn erg actief in de zuidelijke havensteden om op die manier Oekraïne af te snijden van de Zwarte Zee en zo een landcorridor naar de Krim te creëren. Dit heeft al geleid tot hevige gevechten in Kherson, Odesa, Mykolaiv en Mariupol.

Vooral die laatste stad is de afgelopen weken doelwit geweest van zware Russische bombardementen. Ze is volledig omsingeld door de Russen en al weken afgesneden van water, elektriciteit en verwarming. Oekraïense autoriteiten zeggen dat er al minstens vijfduizend doden zijn gevallen.

Een Frans plan voor de massale evacuatie van de inwoners van Mariupol strandde dinsdag, na overleg tussen de Franse president Emmanuel Macron en zijn Russische ambtgenoot Poetin. Frankrijk liet weten dat de evacuatie in dit stadium de komende dagen niet mogelijk is. Macron had zijn plan voor de humanitaire operatie vorige week gepresenteerd. Poetin zou dinsdag in een telefoongesprek hebben gezegd dat hij "erover zou nadenken".

38 Oekraïne wil praten over neutraliteit: 'We zijn er klaar voor'

Nederland zet Russische spionnen uit

Verder heeft Nederland dinsdag zeventien Russische diplomaten de deur gewezen omdat ze heimelijk inlichtingen zouden hebben verzameld. De Russen stonden ingeschreven als diplomaat, maar waren volgens informatie van de AIVD en MIVD in het geheim actief als inlichtingenofficier. Ze moeten binnen twee weken weg zijn.

Het is niet voor het eerst dat Nederland Russische diplomaten het land uitzet. In december 2020 kregen twee Russische diplomaten, die werkzaam waren voor de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR, te horen dat ze tot persona non grata waren verklaard. En vier jaar geleden betrapte de militaire inlichtingendienst MIVD vier Russen op heterdaad toen ze wilden spioneren bij de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) in Den Haag.

Ook Ierland, België en Tsjechië maakten dinsdag bekend Russische diplomaten uit te gaan zetten.