Nederland gaat zeventien Russische spionnen het land uitzetten omdat ze heimelijk inlichtingen hebben verzameld, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag. De Russen stonden ingeschreven als diplomaat, maar waren volgens informatie van de AIVD en MIVD in het geheim actief als inlichtingenofficier.

De Russische ambassadeur is eerder op de dag ontboden en geïnformeerd over de beslissing. De diplomaten krijgen twee weken de tijd om Nederland te verlaten. Ze kunnen niet in beroep gaan tegen de beslissing. Door hun vertrek zijn er nog 58 Russische diplomaten werkzaam in Nederland.

Volgens het ministerie is de inlichtingendreiging tegen Nederland "onverminderd hoog" en zorgt de huidige opstelling van Rusland ervoor dat de aanwezigheid van deze inlichtingenofficieren "ongewenst" is.

Het kabinet nam het besluit omdat de groep een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt, aldus minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Hij kon niet zeggen of de spionnen gevoelige of zelfs gevaarlijke informatie buit hebben gemaakt.

Hoekstra houdt rekening met een tegenreactie van Moskou. Hij zegt dat zijn ministerie is voorbereid op "diverse scenario's" die zich de komende tijd kunnen voordoen.

De minister kon niet bevestigen dat de spionnen op heterdaad zijn betrapt. "Het gaat om een algemene maatregel." Het kabinet is tot de uitzetting overgegaan nadat het door de Nederlandse veiligheidsdiensten "van informatie was voorzien".

Uitzetting afgestemd met 'gelijkgezinde landen'

De beslissing is afgestemd met andere landen die ook Russische inlichtingenofficieren hebben uitgezet of dat van plan zijn, zoals de Verenigde Staten, Polen, Bulgarije en de Baltische staten.

België maakte dinsdag eveneens bekend een aantal Russische diplomaten het land uit te zetten op verdenking van spionage. De 21 Russen hebben twee weken de tijd om België te verlaten, zegt minister Sophie Wilmès van Buitenlandse Zaken. Ierland maakte dinsdag bekend vier diplomaten uit te zetten, Tsjechië stuurt één diplomaat terug.

Het is de derde keer in vijf jaar tijd dat Russische spionnen Nederland worden uitgezet. In december 2020 kregen twee Russische diplomaten, die werkzaam waren voor de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR, te horen dat ze tot persona non grata waren verklaard. Zij waren toen betrokken bij economische spionage in de hightechsector. Rusland stuurde als vergelding twee Nederlandse diplomaten naar huis.

Vier jaar geleden betrapte de militaire inlichtingendienst MIVD vier Russen op heterdaad toen ze wilden spioneren bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Zij waren kort daarvoor op diplomatieke paspoorten naar Nederland gekomen.