Oekraïne en Rusland zijn onder het toeziend oog van de Russische zakenman Roman Abramovich begonnen aan een nieuwe onderhandelingsronde. Verder hoopt Oekraïne dinsdag nieuwe vluchtroutes te openen en is het hoofd van het internationaal atoomagentschap IAEA van plan een kerncentrale te bezoeken.

Delegaties uit Rusland en Oekraïne zijn begonnen aan nieuwe onderhandelingen die een einde aan de oorlog in Oekraïne moeten maken. Bij het overleg is ook de rijke Russische zakenman Abramovich aanwezig. Hij heeft op verzoek van de regering in Kyiv een bemiddelende rol.

De Oekraïense onderhandelaar en presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak zei op Twitter dat de basisprincipes van het onderhandelingsproces het voornaamste gesprekspunt zijn. Maar er wordt gewerkt aan "het hele spectrum van omstreden onderwerpen".

De verwachting is niet dat er snel resultaat behaald wordt in het presidentiële Dolmabahçepaleis in de Turkse stad Istanboel. De Russische onderhandelaar Vladimir Medinsky zei te hopen dat er in de loop van de middag een verklaring naar buiten komt.

Oekraïne mikt op vluchtroutes in Mariupol

Oekraïne hoopt dinsdag drie humanitaire vluchtroutes te kunnen openen om burgers uit belegerde steden en dorpen te evacueren. Een daarvan is bedoeld om mensen in eigen auto's uit de in puin geschoten zuidelijke havenstad Mariupol te laten vertrekken, zei vicepremier Iryna Vereshchuk.

De omsingelde stad ligt al weken onder vuur, maar het verzet is hevig. Volgens Oekraïne zijn in Mariupol in de afgelopen weken zeker vijfduizend mensen gedood, maar het werkelijke aantal doden zou weleens twee keer zo groot kunnen zijn. Het dodental dat de stad noemt, is niet door een onafhankelijke partij gecontroleerd.

Oekraïens leger meldt opnieuw terreinwinst

Het Oekraïense leger stelt bij de zuidelijke stad Kryvyi Rih de Russische aanvallers te hebben teruggedrongen. De Russische strijdkrachten zouden de stad van 660.000 inwoners tot op 10 kilometer zijn genaderd, maar zouden op vrijdag 40 kilometer van de plaats vandaan zijn geweest.

Kryvyi Rih is de zevende stad van het land en president Volodymyr Zelensky komt ervandaan. Ze ligt 345 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Kyiv.

Eerder maakten de Oekraïense strijdkrachten al melding van het terugslaan van troepen in het noorden, onder meer ten noordoosten van Kyiv en in voorsteden van de hoofdstad.

Hoofd atoomagentschap bezoekt kerncentrale

Directeur-generaal Rafael Grossi van het internationaal atoomagentschap IAEA is in Oekraïne voor besprekingen met hoge regeringsfunctionarissen over de veiligheid van nucleaire installaties in het land.

Het IAEA maakt zich grote zorgen vanwege de oorlog die in Oekraïne woedt en wil de Oekraïners bijstand verlenen om een ongeluk te voorkomen. Grossi is van plan een van de kerncentrales te bezoeken. Welke dat is, laat de organisatie in het midden.

Oekraïense vluchtelingen verlaten vaker Nederlandse gastgezinnen

Tot slot gebeurt het steeds vaker dat Oekraïense vluchtelingen die bij Nederlanders thuis onderdak hebben gekregen, het gastgezin verlaten. Ze keren terug naar de noodopvang en zijn op zoek naar een ander onderkomen. De verandering kan vluchtelingen veel stress geven, terwijl ze juist nu rust nodig hebben, aldus Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, een van de regio's die opgevangen vluchtelingen zien terugkomen.

Precieze cijfers zijn er niet. Het is ook niet bekend hoeveel Oekraïners überhaupt bij particulieren zijn ondergebracht. Sommige mensen zijn op eigen gelegenheid naar Nederland gekomen en verblijven - buiten de officiële wegen om - bij vrienden of familieleden die hier al woonden.