De Oekraïense en Russische delegaties zetten het overleg over de oorlog dinsdag voort in het Turkse Istanboel. Het is de eerste keer in twee weken dat vertegenwoordigers van beide landen weer fysiek bij elkaar komen. In de afgelopen weken werd alleen gesproken via een videoverbinding.

Eerder spraken de buitenlandministers van Oekraïne en Rusland elkaar in de Zuid-Turkse badplaats Antalya. Ook is er onderhandeld in Belarus.

Het overleg werd zondag aangekondigd na een telefoongesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan.

De Amerikaanse president Joe Biden ontkent dat het beleid van de VS is gewijzigd toen hij zaterdag zei dat de Russische president Vladimir Poetin "niet aan de macht kan blijven". Hij zou hiermee alleen zijn eigen woede hebben geuit over de Russische inval in Oekraïne.

Biden is niet van plan zijn woorden terug te nemen. "Ik uitte mijn verontwaardiging. Hij mag niet aan de macht blijven, zoals slechte mensen geen slechte dingen mogen blijven doen", zei hij maandag in het Witte Huis.

"Maar het betekent niet dat we een fundamenteel beleid hebben om Poetin op welke manier dan ook af te zetten. Ik was toen niet bezig met het formuleren van een beleidswijziging en ben dat nu ook niet", zei hij. "Ik uitte de verontwaardiging die ik voel."

Het Kremlin liet maandag weten de gewraakte uitlatingen van Biden "zeker alarmerend" te vinden en zijn verklaringen op de voet te blijven volgen. Biden stelt dat het hem niet kan schelen wat Poetin van zijn opmerkingen vindt. "Hij doet toch wat hij wil."

Rusland zal alleen kernwapens inzetten wanneer het bestaan van het land bedreigd wordt. Dat zei Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov in een interview met het Amerikaanse televisienetwerk PBS.

"Enig resultaat van de operatie (de oorlog in Oekraïne, red.) is natuurlijk geen reden voor het gebruik van een kernwapen. We hebben een veiligheidsconcept dat duidelijk beschrijft dat we alleen kernwapens inzetten als het voortbestaan van onze staat, ons land, bedreigd wordt", aldus Peskov.

In de zuidelijke havenstad Mariupol zijn de afgelopen weken zeker vijfduizend mensen omgekomen, maar dat kunnen er ook twee keer zoveel zijn, zegt de Oekraïense overheid. Er zijn in elk geval vijfduizend mensen begraven, zegt presidentieel adviseur Tetiana Lomakina tegen persbureau AFP. "De begrafenissen zijn tien dagen geleden gestopt vanwege aanhoudende beschietingen." De dodentallen die de stad aandraagt, zijn niet door een onafhankelijke partij gecontroleerd.

Mariupol is een van de zwaarst getroffen steden sinds de invasie ruim een maand geleden begon. De stad wordt al weken omsingeld door Russische troepen en heeft geen watertoevoer, elektriciteit en verwarming. Ook is er een tekort aan voedsel en medicijnen. In de afgelopen weken zijn duizenden inwoners via humanitaire corridors naar veiligere delen van Oekraïne vertrokken.