Oekraïense strijdkrachten hebben maandag in heel het land successen geboekt. Zo zou Kyiv-voorstad Irpin zijn ingenomen, werd nabij miljoenenstad Kharkiv het dorpje Mala Rogan heroverd en werd bij Sumy het Russische leger uit Trostyanets verdreven. Andere berichten komen van de onderhandelingstafel, waar vredesonderhandelaars vergiftigd zouden zijn.

De Oekraïense veroveringen geven de belegerde grote steden weer een beetje lucht. Het Kremlin zal vooral ontevreden zijn met het verlies van Irpin. Een omsingeling van hoofdstad Kyiv raakt daardoor uit zicht en zal het Russische moraal verder temperen, nadat de Russen in de afgelopen week al amper terreinwinst hadden geboekt.

De vraag is in hoeverre Moskou er écht wakker van ligt. Het Russische ministerie van Defensie gaf voor het weekend aan dat de eerste fase van de invasie was voltooid en dat de focus "volledig" op het bevrijden van Oost-Oekraïne zou komen te liggen. Die verklaring suggereert dat Rusland niet meer streeft om bijvoorbeeld alle grote steden te bezetten.

Het is tot op de dag van vandaag echter onduidelijk welk militair doel of welk onderdeel van de invasie afgerond is. Rusland heeft het offensief in andere delen van Oekraïne nog niet gestaakt. Het westelijke deel lijkt juist zwaarder gebombardeerd te worden.

Oekraïne en Rusland vechten urenlang voor elke meter

Dat Russische troepen elders in het land opgeven, is ook niet waar. Zo zouden Russische en Oekraïense troepen ruim tien uur hebben gevochten om Mala Rogan, een kleine voorstad van Kharkiv, de op een na grootste stad van Oekraïne.

Journalisten van persbureau AFP zouden na afloop lichamen van Russische soldaten hebben zien liggen en citeerden een Oekraïense soldaat dat "verderop" nog veel meer gesneuvelde Russen op straat lagen. In totaal zouden zo'n 180 Russische soldaten zijn gedood.

Kharkiv zelf is zo goed als met de grond gelijk gemaakt, beweert burgemeester Ihor Terekhov. Er zouden bijna twaalfhonderd grote woongebouwen - met meerdere verdiepingen - volledig zijn verwoest, evenals 120 scholen en vijftien ziekenhuizen. Een nucleair onderzoekscentrum raakte ook beschadigd, maar de kleine hoeveelheid radioactief materiaal in het complex is intact gebleven.

De situatie in de zuidelijke havenstad Mariupol is niet veel beter. Volgens een woordvoerder van de lokale burgemeester zijn inmiddels zeker vijfduizend lichamen geborgen en zijn negen op de tien gebouwen beschadigd. Vier op de tien zijn met de grond gelijk gemaakt.

Onduidelijkheid over vergiftiging bij vredesonderhandelingen

Oekraïne en Rusland zouden maandag een nieuwe onderhandelingsronde starten in Istanboel, maar de eerste vredesgesprekken werden door verlate aankomsten doorgeschoven naar dinsdag. VN-topman António Guterres sprak maandag de hoop uit dat de Verenigde Naties binnenkort actief mogen gaan bijdragen aan de vredesonderhandelingen, om tot een "humanitaire wapenstilstand" te komen.

Er volgde echter ander nieuws vanuit Istanboel. Zo brachten The Wall Street Journal en onderzoekscollectief Bellingcat het nieuws dat leden van de Oekraïense onderhandelingsdelegatie en de steenrijke Russische zakenman Roman Abramovich begin maart zouden zijn vergiftigd in Kyiv. De betrokkenen zouden symptomen hebben vertoond van een vergiftiging, zoals rode ogen en een constante, pijnlijke stroom van tranen. Ook vervelden hun gezichten en handen. De groep is opgeknapt en verkeert niet in levensgevaar.

Een Amerikaanse functionaris weerspreekt het verhaal echter in gesprek met persbureau Reuters. Hij zegt dat de vredesonderhandelaars door een "milieufactor" ziek werden, maar treedt niet in verdere details.

Ook een hooggeplaatste Oekraïense functionaris weerspreekt het verhaal bij de BBC. Tegen Newshour zegt Ihor Zhovkva dat hij niet heeft gesproken met Abramovich, maar dat de Oekraïense delegatie nergens last van had. Hij heeft contact gehad met één van de betrokken Oekraïense onderhandelaars en die heeft het verhaal afgedaan als nep.

The Wall Street Journal en Bellingcat houden vast aan de uitleg van hun bronnen, namelijk dat prominenten binnen het Russische regime in Moskou de vredesonderhandelaars op deze manier wilden intimideren. Vanuit Kyiv en Moskou is nog geen officiële reactie gegeven op het nieuws.