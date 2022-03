De wekenlange Russische beschietingen van de Oost-Oekraïense stad Kharkiv hebben tot grote verwoestingen geleid, zegt burgemeester Ihor Terekhov maandag. Bijna 1.180 woongebouwen met meerdere verdiepingen, meer dan vijftig kleuterscholen, ongeveer zeventig scholen en vijftien ziekenhuizen zijn vernield, aldus Terekhov tegen het Oekraïense persbureau UNIAN.

De afgelopen 24 uur is de tweede stad van het land, die voor de oorlog ongeveer 1,5 miljoen inwoners telde, bijna zestig keer beschoten met artillerie en mortieren. Bewoners van verwoeste huizen worden ondergebracht in overgebleven (kleuter)scholen, kelders en metrostations. Ondanks de beschietingen blijven supermarkten in Kharkiv geopend en is al het benodigde voedsel volgens de burgemeester beschikbaar.

De stad krijgt humanitaire hulp uit andere steden en er is een lading medicijnen ter waarde van 880.000 dollar (ruim 800.000 euro) uit de Verenigde Staten aangekomen. "Kharkiv is een Russischsprekende stad", citeerde de krant Ukrayinska Pravda Terekhov. Hij zegt dat veel inwoners vrienden en familieleden in Rusland hebben. "Mensen hadden in hun ergste dromen nooit kunnen vermoeden dat Rusland Oekraïne en Kharkiv zou aanvallen", aldus de burgemeester.

Ook hoofdstad Kyiv gaat al geruime tijd gebukt onder Russische bombardementen. Volgens burgemeester Vitali Klitschko zijn sinds het begin van de oorlog op 24 februari meer dan honderd mensen omgekomen, onder wie vier kinderen. Nog eens zestien gewonde kinderen liggen in het ziekenhuis. De lichamen van ruim twintig mensen konden volgens Klitschko niet worden geïdentificeerd. 82 woongebouwen met meerdere verdiepingen zijn vernietigd.