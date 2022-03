Leden van de Oekraïense onderhandelingsdelegatie en de steenrijke Russische zakenman Roman Abramovich zijn mogelijk vergiftigd, melden The Wall Street Journal en onderzoekscollectief Bellingcat maandag op basis van bronnen. Betrokkenen zouden prominenten binnen het Russische regime in Moskou de schuld geven.

Met de vergiftiging zou het Kremlin de onderhandelingen willen saboteren. In de afgelopen week werd volgens beide partijen amper vooruitgang geboekt en nieuwe gesprekken staan deze week gepland in Istanboel.

Chelsea-eigenaar Abramovich was bij de onderhandelingen betrokken als bemiddelaar. Hij en andere onderhandelaars zouden symptomen hebben vertoond van een vergiftiging, zoals rode ogen en een constante, pijnlijke stroom van tranen. Ook vervelden hun gezichten en handen.

Alle betrokkenen zouden inmiddels zijn opgeknapt en niet in levensgevaar verkeren.

Volgens Bellingcat hebben alle betrokkenen alleen chocola gegeten en water gedronken in de uren voordat de symptomen zich manifesteerden.

Experts vertellen in gesprek met het onderzoekscollectief dat vermoedelijk expres is gekozen voor een relatief ongevaarlijk vergif. Ook zou expres een kleine dosis zijn gebruikt, om gezondheidsschade op de lange termijn te voorkomen. "Vermoedelijk is de actie opgezet om hen te intimideren, niet om permanente schade aan te richten."