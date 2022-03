Leden van de Oekraïense onderhandelingsdelegatie en de steenrijke Russische zakenman Roman Abramovich zijn mogelijk vergiftigd tijdens vredesonderhandelingen begin maart, melden The Wall Street Journal en onderzoekscollectief Bellingcat maandag op basis van bronnen. Betrokkenen zouden prominenten binnen het Russische regime in Moskou de schuld geven.

Chelsea-eigenaar Abramovich was bij de onderhandelingen betrokken als bemiddelaar. Hij en andere onderhandelaars zouden symptomen hebben vertoond van een vergiftiging, zoals rode ogen en een constante, pijnlijke stroom van tranen. Ook vervelden hun gezichten en handen. Alle betrokkenen zouden inmiddels zijn opgeknapt en niet in levensgevaar verkeren.

Een Amerikaanse functionaris vertelt daarentegen anoniem aan persbureau Reuters dat het waarschijnlijk niet om een vergiftiging ging, maar dat Abramovich en de Oekraïense onderhandelaars ziek werden door iets anders. Er zou sprake zijn geweest van een "milieufactor" die hen ziek maakte.

Ook een hooggeplaatste Oekraïense functionaris weerspreekt het verhaal bij de BBC. Tegen Newshour zegt Ihor Zhovkva dat hij niet heeft gesproken met Abramovich, maar dat de Oekraïense delegatie nergens last van had. Hij heeft contact gehad met een van de betrokken Oekraïense onderhandelaars en die heeft het verhaal afgedaan als nep.

The Wall Street Journal en Bellingcat houden vast aan de uitleg van hun bronnen, namelijk dat prominenten binnen het Russische regime in Moskou de vredesonderhandelaars op deze manier wilden intimideren. Vanuit Moskou is nog geen officiële reactie gegeven op het nieuws.