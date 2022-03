Oekraïense strijdkrachten hebben het Russische leger uit Kyiv-voorstad Irpin verdreven, zo meldt de lokale burgemeester via Telegram. De informatie is nog niet bevestigd door onafhankelijke media, maar is wel opvallend: het Kremlin leek dit weekend ook al de controle te verliezen over de enige grote stad die de Russen tot dusver wisten te veroveren. Tevens leek Moskou voor het weekend al militaire doelen bij te stellen.

"Ons Irpin is bevrijd van het Russische kwaad! Eer aan Oekraïne en aan zijn verdedigers. Eeuwige herinnering aan onze gevallen helden", zegt burgemeester Oleksandr Markushyn in een videoboodschap.

Het Britse ministerie van Defensie meldde eind vorige week al op basis van inlichtingendiensten dat de kans reëel is dat Russische troepen bij Irpin omsingeld konden worden. Een door Oekraïne ingezet tegenoffensief rondom hoofdstad Kyiv bleek succesvol en het Oekraïense leger zou in diverse windrichtingen grondgebied hebben veroverd.

Russen zouden zich voornamelijk willen focussen op Oost-Oekraïne

Amerikaanse defensiefunctionarissen merkten de afgelopen dagen al dat het Russische leger zich terughoudender opstelde rondom Kyiv. Dat lijkt een direct gevolg van een verklaring die het Kremlin vrijdag naar buiten bracht. Volgens de Russen is de eerste fase van de invasie voltooid en ligt de focus nu volledig op het veiligstellen van Oost-Oekraïne en in het bijzonder de afvallige regio's binnen het Donetsbekken.

Het hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten vermoedt dat de Russische president Vladimir Poetin zijn militaire doelen moet bijstellen, omdat Rusland de laatste weken weinig militaire successen zou hebben geboekt. Poetin zou daarom niet meer alle grote Oekraïense steden willen bezetten - zoals Kyiv en miljoenenstad Kharkiv - en in plaats daarvan Oekraïne willen opsplitsen in twee landen.

Het is echter onduidelijk of Poetin zich daadwerkelijk alleen op Oost-Oekraïne richt. Zo werden de afgelopen dagen bombardementen in het westen van het land juist heviger.

Kremlin leek ook grote stad Kherson al te verliezen

Als de Russen inderdaad de controle over Irpin hebben verloren, is dat een grote klap voor de troepenmacht. De Russen probeerden Kyiv al wekenlang te omsingelen, maar boekten bijna geen terreinwinst meer. Daarnaast zou het de tweede stad zijn die Oekraïne in korte tijd herovert. Dit weekend meldde het Pentagon dat de Russen ook de controle hadden verloren over de grote zuidelijke havenstad Kherson.

Rusland beweert dat de stad nog wél in handen is van haar strijdkrachten, maar Amerikaanse defensiefunctionarissen zeiden dat er opnieuw zware gevechten waren uitgebroken in de havenstad. Meerdere delen van de stad zouden zijn bevrijd.