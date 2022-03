Delegaties van Oekraïne en Rusland ontmoeten elkaar de komende dagen in de Turkse stad Istanboel, al lijkt niet iedereen op de hoogte van het precieze programma. De partijen zijn het er wel over eens dat deze week geen grote doorbraak verwacht hoeft te worden.

Oekraïne ging ervan uit dat de onderhandelingen maandag direct werden hervat. De Oekraïense regering meldde dat vanaf maandag drie dagen op rij gesprekken zouden worden gevoerd in Istanboel.

Het Kremlin zei maandag echter dat de onderhandelingen dinsdag pas hervat zouden worden. De Russische delegatie komt maandag aan in Istanboel en is niet van plan om direct na aankomst te overleggen.

Het is de eerste keer in twee weken dat vertegenwoordigers van Oekraïne en Rusland elkaar fysiek treffen. Eerder ontmoetten de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen elkaar persoonlijk. Ook dat gebeurde in Turkije, in de zuidelijke badplaats Antalya. Toen werd weinig vooruitgang geboekt.

De Oekraïense delegatie verwacht ook nu geen doorbraak bij de gesprekken. "Ik denk niet dat er een doorbraak zal komen over de belangrijkste kwesties", zei Vadym Denisenko, adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky juicht de hervatting van de besprekingen toe. Hij zei dat de partijen bereid moeten zijn compromissen te sluiten over de gevoeligste onderwerpen. Ook kondigde hij aan dat zijn delegatie tijdens de gesprekken in Istanboel vasthoudt aan de weigering om het Oekraïense leger beperkingen op te leggen.

Ook de Russen hebben geen hoge verwachtingen van de onderhandelingen in Istanboel. Minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov liet weten dat een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky nodig was om alles te bekrachtigen, maar dat zo'n bijeenkomst nog ver weg was.

Lavrov stelde dat een gesprek tussen de twee presidenten op dit moment zelfs "contraproductief" zou zijn, nu de partijen nog een behoorlijk eind uit elkaar liggen.

De sfeer rond de onderhandelingen staat nog extra op scherp door eerdere opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden. Die zei zondag onder meer dat Poetin een "slager" is, die niet lang aan de macht kan blijven.

Het Kremlin noemde de uitspraken "alarmerend" en stelde dat de Amerikanen uit zijn op een machtswisseling in Rusland. Het Witte Huis ontkende dat en zei dat Biden alleen wilde zeggen dat Poetin geen macht zou moeten krijgen over zijn buurlanden.