Britse inlichtingendiensten melden dat Rusland terreinwinst boekt in Mariupol maar in de rest van het land minder. Turkije dringt vlak voor het vredesbesprekingen organiseert tussen Oekraïne en Rusland aan op een einde aan de gevechten.

De Russen proberen de haven van de zuidelijke stad Mariupol in handen te krijgen. Er zou hevig gevochten worden.

In de rest van het land zou Rusland volgens de Britse inlichtingendiensten weinig vooruitgang boeken.

Rusland zou willen aanvallen vanuit Belarus

Het Russische leger treft volgens Kyiv voorbereidingen om nieuwe raketaanvallen op Oekraïne uit te voeren door nieuwe projectielen voor lanceerplatforms naar bondgenoot Belarus te vervoeren, zei de Oekraïense legerleiding zondagavond op basis van de militaire inlichtingendiensten.

De raketten zouden worden gestationeerd bij een eenheid in het zuidoosten van Belarus en zouden bedoeld zijn om te gebruiken met een Iskander-wapensysteem. Deze raketten kunnen worden voorzien van kernkoppen. Het Duitse persbureau DPA kon de informatie niet onafhankelijk verifiëren.

Rusland liet eerder deze maand al weten op korte termijn "modern" militair materieel te leveren aan buurland Belarus, de belangrijkste bondgenoot van de Russen. Het Russische leger heeft via Belarus al duizenden militairen Oekraïne ingestuurd.

143 kinderen omgekomen sinds Russische inval, zegt Oekraïne

Volgens de Oekraïense procureur-generaal zijn sinds Rusland het land binnenviel 143 kinderen omgekomen door de gevechten. Dat melden Oekraïense media. 216 kinderen zouden gewond zijn geraakt.

De meeste kinderen zouden zijn omgekomen in de grote steden. In Kyiv zou het gaan om 67 omgekomen kinderen.

Zondag zouden drie kinderen zijn omgekomen tijdens gevechten in de buurt van Kharkiv. Een vijftienjarige jongen zou dezelfde dag gewond zijn geraakt nadat een Russisch militair voertuig een gezin zou hebben aangereden. De vader van de jongen is volgens Oekraïne in het ziekenhuis overleden.

Turkije dringt aan op staakt-het-vuren

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft tegen zijn Russische ambtgenoot Poetin aangedrongen op een wapenstilstand in Oekraïne. Dat heeft het Turkse presidentiële kantoor bekendgemaakt nadat de twee een telefoongesprek hebben gevoerd. Ook vindt Turkije dat de humanitaire omstandigheden in Oekraïne verbeterd moeten worden.

Turkije organiseert de komende drie dagen nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne in de Turkse hoofdstad Istanboel. De Turkse buitenlandminister Mevlüt Çavusoğlu benadrukt dat Turkije een grote verantwoordelijkheid voelt om het vertrouwen van beide landen waar te maken.