Duitsland overweegt een raketafweersysteem aan te schaffen om zich te kunnen verdedigen tegen een mogelijke aanval van Rusland, zei bondskanselier Olaf Scholz zondagavond.

"Het is zeker een van de onderwerpen die we bespreken, en met een goede reden", zei Scholz tegen de Duitse publieke omroep ARD in antwoord op de vraag of Duitsland een raketafweersysteem zoals het Israëlische Iron Dome zal aanschaffen. "We moeten ons ervan bewust zijn dat we een buur hebben die bereid is geweld te gebruiken om zijn belangen na te streven."

De krant Bild am Sonntag schreef eerder dat een raketafweersysteem dat heel Duitsland kan verdedigen, een van de onderwerpen was die Scholz besprak met de Commandant der Strijdkrachten Eberhard Zorn.

Raketafweersysteem uit Israël

Hoewel Scholz in gesprek met ARD niet inging op wat voor type afweersysteem Duitsland op het oog heeft, worden verschillende Israëlische systemen genoemd als opties.

Zo meldde Bild am Sonntag dat Scholz en Zorn het specifiek gehad zouden hebben over het Israëlische Arrow 3-systeem. Andreas Schwarz, parlementslid voor Scholz's sociaaldemocratische partij en begrotingswoordvoerder, zei tegen Bild am Sonntag dat het Arrow 3-systeem een "goede oplossing" is. Hij noemde de aanschaf van een afweersysteem een logische beslissing. "We moeten ons beter beschermen tegen de Russische dreiging."

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hoofd van de parlementaire defensiecommissie, zei dat Duitsland meerdere opties moet overwegen, waaronder een systeem dat beschermd tegen hoogvliegende ballistische raketten. "Israël produceert zo'n systeem en het is handig niet alleen verschillende scenario's te overwegen, maar potentieel ook zo snel mogelijk zo'n systeem aan te schaffen", zei Strack-Zimmermann tegen de nieuwszender Welt.

Zowel het Israëlische als Duitse ministerie van Defensie hebben niet gereageerd op de berichten.

Extra geld naar defensie

Een paar dagen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, maakte Duitsland bekend dit jaar 100 miljard euro extra te investeren in het leger. Bondskanselier Scholz wil structureel 2 procent van het binnenlands product aan defensie uitgeven. Vorig jaar was dat zo'n 1,5 procent, net als Nederland.

De oorlog in Oekraïne luidde een "nieuw tijdperk" in, zei Scholz op 27 februari in een toespraak voor het Duitse parlement. "Het is duidelijk dat we significant meer moeten investeren in de veiligheid van ons land, om onze vrijheid en democratie te beschermen", aldus de bondskanselier.