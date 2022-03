Een aantal Oekraïense militairen die eind februari krijgsgevangen zijn genomen op Slangeneiland, nadat ze eerst postuum geëerd waren, zijn teruggegeven aan Oekraïne in een krijgsgevangenenruil. Andere militairen op het eiland zijn overleden, zo heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zondag bekendgemaakt.

In totaal waren er dertien militairen op het eiland. Eind februari was op geluidsfragmenten te horen dat een Russisch marineschip de militairen opriep zich over te geven. De Oekraïners antwoordden: "Russisch marineschip, krijg de klere."

Korte tijd werd gedacht dat de soldaten waren overleden. Op het Oekraïense vasteland kregen de soldaten een heldenstatus. President Volodymyr Zelensky kondigde aan dat de militairen postuum zouden worden geëerd als Held van Oekraïne, de hoogste onderscheiding van het land. Later maakte hij bekend dat de soldaten krijgsgevangen waren genomen door Rusland.

Hoeveel militairen precies zijn gesneuveld op het eiland, en hoeveel er nu terug zijn in Oekraïne, is niet bekend. Slangeneiland is een klein Oekraïens eiland in de Zwarte Zee. Op dit moment is het in handen van Rusland.