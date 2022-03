De Verenigde Staten zijn er niet op uit om een ander regime aan de macht te krijgen in Rusland. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zondag gezegd op een persconferentie met zijn Israëlische collega Yair Lapid.

De Amerikaanse president Joe Biden stelde de alleenheerschappij van Poetin in het Kremlin en zijn oorlogsdaden zaterdag openlijk ter discussie in een toespraak in Polen. "In hemelsnaam, deze man kan niet aan de macht blijven", zei hij.

Een woordvoerder van het Kremlin reageerde afkeurend op de uitlating. "Het is niet aan Biden daarover een besluit te nemen. De Russische president is gekozen door de Russen", aldus Dmitry Peskov.

Het Witte Huis probeerde later duidelijk te maken dat Biden geen oproep deed Poetin ten val te brengen, maar alleen wilde zeggen dat de Russische leider geen macht zou moeten krijgen over zijn buurlanden.

Blinken benadrukt dat nu. "We hebben geen strategie voor een machtswisseling in Rusland of ergens anders", aldus de minister.

Macron waarschuwt voor escalatie door woorden

De Franse president Emmanuel Macron heeft zondag gewaarschuwd voor verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne. Hij deed dat naar aanleiding van andere uitspraken van Biden in Polen.

De Amerikaanse president zette zijn Russische ambtgenoot zaterdag weg als een "slager". Eerder noemde hij hem overigens al een "oorlogsmisdadiger" en een "moorddadige dictator".

Macron zei op de zender France 3 dat hij het als zijn taak ziet "eerst een staakt-het-vuren te realiseren en dan een volledige terugtrekking van de Russische troepen door diplomatiek overleg. Als we dat willen bereiken, kunnen we geen escalatie gebruiken in woord noch in acties."