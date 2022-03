In Oekraïne zijn zondag twee evacuatieroutes opgesteld voor mensen die gebieden willen ontvluchten waar hevig wordt gevochten. Oekraïne wil voorkomen dat Rusland eigen evacuatieroutes gebruikt om Oekraïners te deporteren naar Rusland. Rusland zelf zegt militaire doelen in Oekraïne te hebben uitgeschakeld.

De evacuatieroutes, zogenoemde corridors, zijn opgezet in de oostelijke regio's Donetsk en Luhansk. De route in Donetsk is voor bewoners van Mariupol.

Vicepremier Iryna Vereshchuk zegt dat mensen uit Mariupol de stad ook met hun eigen auto mogen verlaten. Eerder werden mensen vaak met bussen uit de gebieden gehaald.

Oekraïne is tegelijkertijd bang dat Rusland corridors in het land gebruikt om Oekraïners te deporteren. Daarom heeft het land het Internationale Rode Kruis gevraagd om af te zien van een nieuw kantoor in de Russische grensplaats Rostov aan de Don. Dat zou Rusland aanmoedigen om door te gaan met de praktijken.

Oekraïne beschuldigt Rusland er al langer van van Oekraïners uit onder meer de stad Mariupol te deporteren en te ontvoeren. Die beschuldiging kon niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Evacuatie voor sommige zwaargewonden van levensbelang

Volgens de Oekraïense autoriteiten kunnen sommige zwaargewonden niet geëvacueerd worden vanwege de ravage die is veroorzaakt door Russische aanvallen. Hun leven zou daardoor in gevaar zijn.

In de stad Chernihiv zou het gaan om 44 personen, waaronder drie kinderen. Die zouden niet vervoerd kunnen worden naar een veiligere plek doordat de Russen een brug zouden hebben vernietigd.

2,3 miljoen mensen naar Polen, 339.000 juist naar Oekraïne

Zeker 2,3 miljoen mensen zijn sinds de Russische invasie van Oekraïne naar Polen gevlucht om een veilig heenkomen te zoeken. Volgens de Poolse grenswacht zijn zaterdag 31.100 mensen Polen binnengekomen. Oekraïne en Polen delen een grens van ongeveer 500 kilometer.

Het is niet bekend hoeveel mensen in Polen zijn gebleven en hoeveel er zijn doorgereisd naar landen als Duitsland en Nederland. Oekraïners kunnen vrij reizen in de Europese Unie.

Andersom zijn sinds het begin van de oorlog op 24 februari 339.000 mensen Oekraïne binnengegaan vanuit Polen. Het gaat vooral om Oekraïners die zich willen aansluiten bij het leger of mensen in het land willen helpen.

Aantal Oekraïners in Frankrijk door oorlog bijna verdubbeld

Sinds het uitbreken van de oorlog hebben ongeveer 30.000 vluchtelingen uit Oekraïne Frankrijk bereikt. Een deel van hen zal doorreizen naar bijvoorbeeld Spanje, laat de Franse minister voor Volkshuisvesting Emmanuelle Wargon weten. Voor de oorlog telde Frankrijk ongeveer 40.000 mensen met een Oekraïense achtergrond.

Frankrijk bereidt zich voor op het opnemen van 100.000 mensen die vluchten voor het oorlogsgeweld. Het land geeft ze tijdelijke verblijfsvergunningen voor de Europese Unie.

Rusland claimt successen met raketten

Rusland zegt militaire doelen rond de Oekraïense steden Lviv en Kyiv te hebben geraakt met precisieraketten. In de westelijke stad Lviv zou het gaan om een brandstofopslag en een radarreparatiefabriek. Bij de brandstofopslag vielen zaterdag zeker vijf gewonden door de aanval.

De radarsystemen in de fabriek worden gebruikt voor luchtafweergeschut en tanks van het Oekraïense leger. "Het Russische leger zet het offensief voort", aldus het Russische ministerie van Defensie.

In Kyiv is een wapenopslag verwoest, zeggen de Russen. Daar lagen S-300-raketten en luchtafweergeschut. Ook zou het Russische leger Oekraïense drones hebben verwoest.

Rusland zou twee landen willen maken van Oekraïne

Rusland probeert Oekraïne in tweeën te delen, zegt het hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten. Volgens Kyrylo Budanov is dat de Russische tactiek, nu het niet mogelijk lijkt het hele land in te nemen. "Het is net als met Noord- en Zuid-Korea. Rusland probeert twee landen te maken", aldus Budanov.

Het Oekraïense leger vecht op meerdere plekken in het land terug tegen de Russen. Budanov denkt dat Oekraïne binnenkort begint met een guerrillaoorlog in de gebieden die momenteel bezet worden door Rusland.

Rusland heeft sinds de inval op 24 februari delen in het oosten van Oekraïne onder controle. Onder meer de afvallige regio's Donetsk en Luhansk worden gecontroleerd door de Russen, net als andere zuidoostelijke gebieden. In het noorden en westen stuiten de Russen op veel verzet en hebben ze nog geen groot offensief kunnen beginnen.