Tijdens zijn bezoek aan Polen zei Joe Biden zaterdag onder andere dat de Russische president Poetin "niet aan de macht kan blijven". Dat kwam de Amerikaanse president op nogal wat kritiek te staan. Het Kremlin vatte de woorden namelijk op als een oproep tot een ander regime in Rusland. Zo was dat niet bedoeld, verklaarde het Witte Huis later. De Oekraïense president Zelensky vraagt zich ondertussen af of het westen soms bang is voor Rusland.

De escalerende retoriek van Biden richting Rusland was niet bedoeld om regimeverandering te bewerkstelligen. Het was slechts een waarschuwing voor een langdurig conflict. Dat zei een functionaris van het Witte Huis na de speech van de Amerikaanse president in een poging de gemoederen te sussen.

Voormalige topdiplomaat bij de VN, Robert Serry, zei in Met het Oog op Morgen dat de woorden van Biden in ieder geval overkwamen alsof hij zinspeelde op regimeverandering. "Als je nog wil onderhandelen met iemand en denkt dat dit conflict nog steeds te beëindigen is door middel van vredesonderhandelingen, dan zeg je dit soort dingen eigenlijk niet", zei Serry. Daarmee draagt de opmerking van Biden mogelijk bij aan een verlengde duur van de oorlog.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg zich ondertussen hardop af of het westen bang is voor Rusland. Dat deed hij, zichtbaar geirriteerd, in een videoboodschap zaterdagavond. Zelensky riep de internationale gemeenschap opnieuw op meer zware wapens te leveren. Hij drong aan op gevechtsvliegtuigen en tanks. "Oekraïne kan geen Russische raketten neerschieten met jachtgeweren en machinegeweren", aldus Zelensky.

Volgens Zelensky kan het Russische leger een bedreiging vormen voor NAVO-buurstaten als ze niet over de brug komen met het gevraagde wapentuig. "Als de partners van Oekraïne, Oekraïne niet helpen met vliegtuigen en tanks, en ze hebben die kans, dan is er een groot risico dat het Russische leger niet alleen een raketbedreiging vormt voor het grondgebied van onze buren - Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en de Baltische staten, maar ook een directe algemene militaire dreiging", waarschuwde de Oekraïense president.

De burgemeester van Mariupol sprak ook ernstige woorden tijdens een interview met het Oekraïense persbureau UNIAN. Er wordt extreem zwaar gevochten in de zuidelijke havenstad, aldus burgemeester Vadym Boychenko. Het Russische leger maakt zich volgens hem schuldig aan genocide. Mariupol is al weken afgesloten van schoon water, gas en elektriciteit en er is amper voedsel voor de achtergebleven burgers.

Boychenko beschuldigt het Russische leger van meedogenloze acties tegen alle inwoners van de zwaar gehavende stad, ook tegen etnische Russen. "Ze kregen niet de opdracht om iemand te beschermen", aldus de burgemeester. "Hun taak is gewoon om de stad van de aardbodem te wissen, inclusief haar inwoners."