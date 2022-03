Rond 16.00 uur Oekraïense tijd waren een aantal zware explosies te horen uit de richting van een oostelijke buitenwijk van Lviv, meldt persbureau Reuters. Volgens de gouverneur van de regio ging het om twee raketaanvallen, waarbij zeker vijf gewonden zouden zijn gevallen.

De stad ligt op 80 kilometer van de grens met Polen en kreeg in de eerste maand van de oorlog in Oekraïne nog weinig aanvallen te verduren. De stad herbergt veel vluchtelingen uit andere delen van Oekraïne.

Ondertussen vonden in Polen gesprekken plaats tussen de Amerikaanse president Joe Biden en Oekraïense ministers. Ook sprak hij met Poolse leiders, onder wie president Andrzej Duda. De betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de gemeenschappelijke defensietaak van de NAVO is "heilig", zei Biden zaterdag tegen zijn Poolse ambtgenoot Duda.

"Polen neemt een grote verantwoordelijkheid bij de aanpak van de humanitaire crisis die het gevolg is van de oorlog", zei Biden, waarmee hij doelde op het grote aantal Oekraïense vluchtelingen dat momenteel in Polen verblijft. Er zijn in ruim een maand tijd bijna 3,8 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht en daarvan zijn er ruim 2,2 miljoen de grens naar Polen overgestoken. Een deel reist door naar andere landen, maar veel mensen blijven in Polen.

De rest van de wereld zou het land daarin moeten steunen, vindt de Amerikaanse president. Polen voelt "een grote dreiging" door de oorlog in buurland Oekraïne, zei Duba. Biden verwees daarop naar artikel 5 van het NAVO-verdrag. Daarin staat dat een aanval op één lid gelijkstaat aan een aanval op alle leden en dat die aanval collectief beantwoord zal worden.

30 Biden ontmoet Oekraïense ministers tijdens bezoek aan Polen

Hoewel afgelopen nacht "slechts" 24 beschietingen hebben plaatsgevonden in Kharkiv, verwacht Oekraïne dat de komende dagen ook daar het geweld weer toeneemt. Het Russische persbureau Interfax meldt dat Rusland militaire oefeningen met S-400 raketten heeft uitgevoerd in de westelijke exclave Kaliningrad. Die raketten kunnen gevechtsvliegtuigen in een straal van 400 kilometer uit de lucht schieten. Ook zou er met SU27-gevechtsvliegtuigen zijn geoefend.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Volgens de regering in Kyiv nemen de Russische invasietroepen in Oekraïne niet alleen wooncomplexen en ziekenhuizen onder vuur, maar moeten ook gebedshuizen het ontgelden. Volgens kerkelijke autoriteiten zijn in ruim een maand tijd al 59 "gebouwen voor religieuze bijeenkomsten" beschoten. In de meeste gevallen gaat het om orthodoxe kerken.

De meeste schade werd aangericht in en aan Oekraïens-orthodoxe kerken, die onder het patriarchaat van Moskou vallen en vooral populair zijn in het oosten van het land. Onder meer het klooster Maria-Ontslapenis in Svjatohirsk, een van de heiligste plaatsen van de Russische orthodoxie, is deels verwoest.

Ook zijn een rooms-katholieke en vijf evangelische kerken getroffen, zei de staatsdienst voor nationaliteitenpolitiek en gewetensvrijheid in Kyiv. Verder zijn drie islamitische moskeeën en een joodse synagoge beschadigd door het oorlogsgeweld.

Lokale media maakten zaterdag ook bekend dat een Holocaust-monument, Drobizkij Jar, aan de stadsrand van Kharkiv door Russisch vuur is vernield. Dat gebeurde vlak na de inval ook al met het gedenkteken dat in de hoofdstad Kyiv is neergezet wegens het bloedbad van Babi Jar, de massamoord op Joden in 1941. Het monument werd beschadigd door een raketaanval op de aanpalende tv-toren van Kyiv.