De Amerikaanse president Joe Biden is nog steeds op het Europese continent en spreekt zaterdag Oekraïense ministers in de Poolse hoofdstad Warschau. Daar bezoekt hij ook opvangcentra voor vluchtelingen en zal hij later vandaag het bezoek afsluiten met een toespraak. Daarnaast meldt Oekraïne dat er sinds het uitbreken van de oorlog 136 kinderen zijn overleden door het geweld.

De Amerikanen en Oekraïners gaan op het gebied van defensie verder samenwerken, maakte de Oekraïense defensieminister Dmitro Kuleba bekend. Naast Biden was ook de Oekraïense minister voor Buitenlandse Zaken Oleksii Reznikov aanwezig, net als de Amerikaanse evenknieën van Kuleba en Reznikov.

Naast toezeggingen over Amerikaanse steun, spraken de bewindslieden uitgebreid over de humanitaire situatie in Mariupol, de omsingelde havenstad die al weken zwaar wordt gebombardeerd door de Russen.

Biden heeft vandaag ook besprekingen met Poolse leiders, onder wie president Andrzej Duda. Ook gaat hij naar een opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen. Hij zal zijn bezoek later afsluiten met een toespraak. De president bezocht een dag eerder Amerikaanse troepen die zijn gestationeerd in Polen, niet ver van de grens met Oekraïne.

De president bezoekt Polen om te laten zien dat de Verenigde Staten toegewijd zijn aan de bescherming van andere NAVO-landen, verklaarde het Witte Huis eerder.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Niet alleen de Amerikaanse president houdt overleg met buitenlandse ministers, ook de Russen en Chinezen houden zaterdag een diplomatiek overleg. Russische en Chinese diplomaten ontmoeten elkaar in bijzijn van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov.

Het overleg in Moskou gaat officieel over de situatie op het Koreaanse schiereiland, waar Noord-Korea vermoedelijk nieuwe raketten heeft afgevuurd. De ontmoeting vindt echter plaats op een moment dat China bekritiseerd wordt door onder meer de VS dat het zich niet steviger uitlaat over de Russische invasie van Oekraïne.

De diplomatieke topontmoetingen komen op een moment dat de Oekraïners progressie boeken in hoofdstad Kyiv en andere delen van Oekraïne. Zaterdag beweren Oekraïense lokale autoriteiten dat de strijdkrachten in Kharkiv, de tweede stad van het land, een tegenoffensief zijn begonnen om de Russen terug te dringen.

"We verdedigen niet alleen onze posities, maar bevrijden ook bezet gebied", melden de autoriteiten via Telegram. CNN maakt melding van dit bericht maar kan de beweringen niet verifiëren.

Verder meldt het bericht dat er afgelopen nacht "slechts" 24 beschietingen in Kharkiv waren, een relatief klein aantal in vergelijking met andere nachten.

Toch is de verwachting dat de Russische agressie niet gaat liggen, meldde het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse update. De Britten houden rekening met zware bombardementen de komende dagen. Vooral stedelijke gebieden zullen voornamelijk doelwit van de aanvallen blijven.

Ook boekten de Russen succes in het noordelijke plaatsje Slavutych, nabij het bezette Tsjernobyl. Het plaatsje bestaat voornamelijk uit mensen die vroeger bij de kerncentrale in Tsjernobyl werkten, totdat de centrale ontplofte in 1986. De Russische inname leidde tot protesten onder de bevolking.

144 Waarom het verlies van hoge militairen een klap is voor de Russen

Sinds het uitbreken van de oorlog zijn 136 kinderen omgekomen, meldt de Oekraïense openbaar aanklager. Daarnaast zouden nog eens 199 kinderen gewond zijn geraakt. De cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

Van de overleden kinderen zijn er 64 gedood in de regio van de hoofdstad Kyiv. Vijftig kinderen zijn omgekomen in de regio Donetsk, in het oosten van Oekraïne.