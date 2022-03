Wie in Beieren het pro-Russische Z-symbool toont, kan rekenen op strafrechtelijke vervolging. Dat zegt minister van Justitie van de Zuid-Duitse deelstaat Georg Eisenreich. Het strafrecht staat vervolging toe van mensen die bepaalde misdrijven verdedigen, waaronder geweldsmisdrijven, zegt hij.

De oorlog die Rusland in Oekraïne voert, druist in tegen het internationaal recht en is misdadig, aldus de minister. Het Openbaar Ministerie treedt daarom op tegen iedereen die ideologisch steun betuigt aan die oorlog.

"De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in onze grondwet", zei Eisenreich tegen persbureau DPA. "Maar de vrijheid van meningsuiting eindigt echter daar, waar het strafrecht begint."

Veel Russische legervoertuigen die deelnemen aan de strijd in Oekraïne zijn beschilderd met een letter Z. Waarom is niet duidelijk. Mogelijk staat de letter voor het woord "zapad", dat westen betekent. De letter is in korte tijd uitgegroeid tot een pro-Russisch symbool.

Wie in Beieren met het Z-symbool rondloopt, riskeert een boete of een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.