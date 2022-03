Rusland verliest de controle over Kherson, zeggen functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Kherson was de eerste en enige grote Oekraïense stad die de Russen tot dusver volledig hadden ingenomen. Eerder op vrijdag beweerde de Russische generaal Sergey Rudskoy nog dat Kherson wel volledig in Russische handen was.

Het zou de Oekraïense strijdkrachten lukken om het Russische leger terug te dringen, waardoor "niet precies duidelijk is wie de controle over Kherson heeft", zei de Pentagon-functionaris. "Maar het punt is dat de stad niet zo stevig onder Russische controle lijkt te staan ​​als voorheen."

Als de Oekraïense troepen erin slagen de controle over de stad aan de monding van de Dnipro te heroveren, zouden de Russische troepen rond Mykolaiv worden "ingeklemd" tussen Oekraïense troepen die Mykolaiv verdedigen en die in Kherson, aldus de functionaris. "Dat zou het voor hen heel moeilijk maken om richting Odessa op te trekken." Odessa is de belangrijkste haven aan de Zwarte Zee en nog steeds in handen van de Oekraïners.

De Russische strijdkrachten hebben sinds ze Oekraïne ruim een maand geleden zijn binnengevallen nauwelijks steden ingenomen. Dat zou ook nooit het doel zijn geweest van "de speciale operatie", zoals Moskou de invasie noemt. Volgens president Vladimir Poetin moet Oekraïne militair worden uitgeschakeld. Ook uitschakeling van extreemrechtse groepen zou het doel zijn. Die groepen hebben militaire onderdelen, zoals het Azov-regiment, dat nu zij aan zij met het Oekraïense leger de zuidelijke havenstad Mariupol tegen de Russen verdedigt.

De afgelopen dagen slaagden Oekraïense troepen erin verschillende posities en steden in de omgeving van Kyiv te heroveren. Een van de hoogste officieren van de Russische generale staf, Rudskoy, zei eerder dat Rusland zijn doelen daarom bijstelt en zijn krachten gaat concentreren op "het belangrijkste doel: de volledige bevrijding van het Donetsbekken" in het oosten van Oekraïne.

Ondertussen houdt het Oekraïense leger nog steeds rekening met een grootschalige aanval van Russische troepen op Kyiv. Dat zegt de stafchef van de Oekraïense landmacht Oleksandr Gruzevich. Hij verwacht dat Rusland meer troepen gaat inzetten om de hoofdstad aan te vallen.

Volgens de Oekraïense stafchef zouden daarvoor extra manschappen worden gemobiliseerd in de Kaukasusrepubliek Dagestan. Hij wijst er ook op dat Kyiv nog steeds wordt beschoten met raketten. Geruchten dat Rusland niet meer over genoeg raketten beschikt, kloppen volgens hem niet.

Terwijl de gevechten doorgaan, wordt de situatie voor de burgers steeds nijpender. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nemen de aanvallen op medische faciliteiten en medisch personeel toe. Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne zijn 72 aanvallen op ziekenhuizen, ambulances en medisch personeel geteld. Daarbij zijn zeker 71 doden gevallen en 37 mensen gewond geraakt.

In de meeste gevallen (56) gaat het om beschietingen met zware wapens. Zo werd begin maart het ziekenhuis van Izium door een bombardement verwoest, een stad in de buurt van Kharkiv. Ook werden elf ambulances beschoten. Verder hebben hulpverleners regelmatig te maken met diefstallen en ontvoeringen. De WHO zegt dat aanvallen op de medische infrastructuur een onderdeel zijn geworden van moderne oorlogsvoering.

De roep om hulp van het buitenland wordt dan ook steeds luider. De Oekraïense vicepremier en rechterhand van president Volodymyr Zelensky had vrijdagavond een rechtstreekse boodschap voor Nederland. "Geef ons wapens. Anders zal Poetin niet stoppen. Als Oekraïne antiraketsystemen krijgt, dan ligt de vrede binnen bereik. Meneer Rutte, als u standvastig bent en wilskracht en leiderschap bezit, en daarvan ben ik overtuigd: steun ons", zei Iryna Vereshchuk in een interview met Nieuwsuur.

Het Verenigd Koninkrijk stuurt 2 miljoen pond (2,4 miljoen euro) aan voedselhulp naar burgers in Oekraïense gebieden die door het Russische leger zijn omsingeld. Ongeveer 25 vrachtwagenladingen met gedroogd voedsel, conserven en drinkwater worden vanuit pakhuizen in Polen en Slowakije naar de gebieden gebracht, meldt de Britse regering. Oekraïne had om de hulp gevraagd.

In steden als Kharkiv, Izium en Mariupol zitten tienduizenden inwoners al wekenlang vast. De voorzieningen zijn er uitgevallen en er zijn tekorten aan voedsel en schoon drinkwater. Humanitaire hulp bereikt de belegerde steden nauwelijks. Hulpkonvooien hebben meerdere keren moeten omkeren door gevechten of omdat Russische troepen hen tegenhielden. De Britse regering zegt afspraken te hebben gemaakt met "partners aan de grenzen" om ervoor te zorgen dat de voedselhulp zo snel mogelijk aankomt waar die nodig is.

Er zijn vrijdag opnieuw mensen geëvacueerd uit Oekraïense steden via corridors. Dat meldde de Oekraïense vicepremier Vereshchuk in een videoboodschap op Facebook.

Het gaat om 7.331 mensen, van wie er 2.800 met hun eigen voertuig van Mariupol naar Zaporizhzhia zijn gegaan. 4.000 mensen zijn geëvacueerd met bussen en vanuit de stad Melitopol zijn 531 mensen geëvacueerd naar Zaporizhzhia.