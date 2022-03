Russische troepen hebben de eerste fase van de invasie van Oekraïne voltooid, claimt het Kremlin vrijdagavond. Poetin zou zich nu volledig willen focussen op "het bevrijden van het Donetsbekken in Oost-Oekraïne", wat suggereert dat Rusland mogelijk bescheidenere militaire doelen nastreeft na een maand waarin Oekraïne zich hevig verzette.

Poetin zei bij de start van de invasie dat hij Oekraïne wilde "demilitariseren" en "denazificeren". Alleen dan kon hij de vele etnische Russen in de Oost-Oekraïense regio's Donetsk en Luhansk beschermen, claimde hij. De pro-Russische bevolking was al jaren in gevecht met Oekraïne.

Het is niet duidelijk welke fase of welke van bovenstaande doelen het Kremlin vooralsnog als voltooid beschouwt. Desondanks is volgens Poetin het moment aangebroken om de focus volledig te verleggen naar het bevrijden van het Donetsbekken, meldt het Russische ministerie van Defensie in een verklaring.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Onduidelijk wat verklaring betekent voor belegerde Oekraïense steden

Dat zou onder meer suggereren dat Rusland toch niet een volledige bezetting van andere grote Oekraïense steden nastreeft, zoals hoofdstad Kyiv en miljoenenstad Kharkiv. Russische troepen stuitten daar op hevig Oekraïens verzet en wisten de afgelopen dagen amper vooruitgang te boeken.

Oekraïense strijdkrachten zouden met tegenaanvallen zelfs grondgebied hebben heroverd. De Russen zouden ook de controle hebben verloren over de enige grote stad die zij wél wisten in te nemen: de zuidelijke havenstad Kherson.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie stelt dat het niet uitgesloten is dat belegerde Oekraïense steden later alsnog bestormd worden. "Moskou zal ook krachtig reageren op elke no-flyzone die boven Oekraïne wordt afgekondigd", aldus de woordvoerder.

Om de Oekraïense volksrepublieken "volledig te bevrijden", moeten de Russen vooral in de provincie Donetsk nog grote stappen zetten. Russische troepen zouden al 93 procent van de regio Luhansk in handen hebben, tegenover 54 procent van Donetsk.

Weinig progressie aan onderhandelingstafel

Aan de onderhandelingstafel zou de afgelopen dagen weinig progressie zijn geboekt, claimt zowel Rusland als Oekraïne. Delegaties spreken elkaar iedere dag via digitale kanalen.

Vladimir Medinsky, die namens Rusland de onderhandelingen leidt, stelt dat de strijdende partijen "alleen op twintig minder belangrijke twistpunten" vooruitgang boeken. Het zou stil zijn rondom de grote eisen, zoals volledige demilitarisatie van Oekraïne of onmiddellijke terugtrekking van Russische troepen.

Eerder op vrijdag meldde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die probeert te bemiddelen in het conflict, dat hij nog maar twee onopgeloste grote geschillen ziet tussen Oekraïne en Rusland. Volgens Erdogan is er alleen nog onenigheid over eventuele onafhankelijkheid van Donetsk en Luhansk, en de status van schiereiland de Krim. De Russen namen annexeerden het Oekraïense schiereiland in 2014.

35 Huizen in Kharkiv volledig afgebrand na beschietingen

Moskou meldt nieuw dodental, veel Oekraïense burgers zonder stroom

Tijdens de onderhandelingen wordt er 'gewoon' verder gevochten. Het Kremlin gaf vrijdag een update van het aantal gesneuvelde soldaten: volgens Moskou gaat het om 1.351 gedode Russische militairen, bijna drie keer zoveel als het laatst bekende aantal van 498. Het Westen, Oekraïne en Amerikaanse inlichtingendiensten houden rekening met veel grotere dodenaantallen, tot wel 15.000.

Ter vergelijking: het aantal Russische soldaten dat tussen 1979 en 1989 in de Afghaanse oorlog is omgekomen, ligt eveneens rond de 15.000.

Oekraïne gaf vrijdag geen update van het aantal gesneuvelde militairen of burgers. Wel meldde de grootste energieleverancier van het land dat zeker 300.000 huishoudens al enige tijd stroom zitten.