Het Russische leger heeft de Zuid-Oekraïense stad Kherson volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie niet meer volledig in handen, meldt The New York Times vrijdag. Kherson was de eerste en enige grote stad die Rusland tot dusver volledig had ingenomen.

Volgens een hooggeplaatste medewerker binnen het Pentagon lukt het de Oekraïense strijdkrachten om het Russische leger terug te duwen. Daardoor is de strategische stad niet meer volledig in handen van de Russen en wordt er hard gevochten om de regio.

"Ze (het Russische leger, red.) hebben zichzelf duidelijk overschat in hun pogingen om Kyiv in te nemen", aldus de Amerikaanse defensiefunctionaris.

Eerder op vrijdag beweerde de Russische generaal Sergei Rudskoi nog dat Kherson wel volledig in Russische handen was.

Kherson ligt midden in het zuidelijke gebied ten noorden van schiereiland de Krim dat door de Russen bezet is. Elk succes van de Oekraïners in Kherson zou een grote tik voor de Russische inspanningen zijn, zeggen Amerikaanse defensiemedewerkers tegen The New York Times. Als de Russen de havenstad verliezen, zou dat bovendien de Russische troepen die in de buurt van de nabijgelegen stad Mykolayiv vechten in gevaar brengen, schrijft de krant.

Pentagon ziet Russische opmars vastlopen

Of de Russische opmars in het zuiden echt gestopt wordt, is nog maar de vraag. Vooralsnog blijven de Russen Oekraïense steden hard treffen met raketaanvallen en beschietingen.

Verder merkt de functionaris van het Pentagon op dat het Russische leger zich terughoudend opstelt ten opzichte van de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Generaal Rudskoi gaf vrijdag aan dat de strijdkrachten zich nu eerst focussen op het oosten, met name de Donetsbekken.