Terwijl de strijd tussen Oekraïne en Rusland steeds meer wegheeft van een patstelling, blijven grondgevechten en luchtaanvallen slachtoffers eisen. Volgens Turkije naderen de onderhandelingen tussen de partijen echter een akkoord.

Nadat eerder het Russische offensief tot stilstand was gebracht, lijkt Oekraïne nu zelfs sommige gebieden te heroveren. Volgens het Britse ministerie van Defensie hebben Oekraïense strijdkrachten meerdere dorpen, kleine steden en strategische locaties ten oosten van Kyiv heroverd.

Russische troepen pakken Oekraïense burgers op en houden die op een onbekende locatie vast. Daarmee probeert het land de druk op Oekraïne op te voeren en de controle te houden in bezette gebieden, melden de Verenigde Naties (VN).

Burgers worden opgeroepen om te evacueren, omdat hun aanwezigheid het moeilijker maakt voor de Oekraïense strijdkrachten om de Russen te bevechten. Zo'n twintigduizend inwoners van de stad Boryspil, 30 kilometer ten oosten van Kyiv, gaven al gehoor aan de oproep van hun burgemeester om de stad te verlaten.

Een aantal Russische eenheden trekt zich volgens het Oekraïense leger terug na zware verliezen te hebben geleden. Sommige eenheden zouden teruggegaan zijn naar Russisch grondgebied, nadat ze de helft van hun manschappen hadden verloren.

Volgens de Oekraïense presidentieel adviseur Oleksiy Arestovych is de frontlinie in de oorlog na een maand vechten vrijwel "bevroren".

Ondanks de voortdurende gevechten zou vrede tussen Oekraïne en Rusland volgens Turkije niet ver weg meer zijn. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat alleen over de status van de Oost-Oekraïense regio Donetsbekken en het schiereiland de Krim nog onderhandeld wordt.

Oekraïne en Rusland zouden volgens Erdogan al overeengekomen zijn dat Oekraïne de wens op NAVO-lidmaatschap laat varen, gedeeltelijk gedemilitariseerd wordt en de Russische taal een beschermde status geeft. In ruil daarvoor trekken de Russische troepen zich terug van Oekraïens grondgebied en krijgt Oekraïne veiligheidsgaranties van Rusland.

Oekraïne en Rusland toonden zich de afgelopen dagen allebei optimistischer over de uitkomst van de vredesonderhandelingen. Beide landen hebben echter nog niks gemeld over een eventuele overeenkomst.

Turkije probeert zich op te werpen als bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland. Eerder deze maand ontmoetten de ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen elkaar in de Zuid-Turkse badplaats Antalya. Erdogan zei dat hij in de komende dagen weer overleg voert met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

Dat de Russische troepen nog niet weg zijn, ondervinden de Oekraïense steden nog altijd. De Russen blijven de tweede stad van het land, Kharkiv, belegeren en bereiden 100 kilometer zuidoostelijker een nieuw offensief voor in de streek rond Izyum. Volgens de politie van Kharkiv kwamen vrijdag vier mensen om het leven toen een medisch centrum werd geraakt door raketten.

De Russische troepen schoten ook raketten af op een militaire basis aan de rand van de stad Dnipro, 180 kilometer ten zuidwesten van Kharkiv. Daarbij zouden veel slachtoffers zijn gevallen.

De noordelijke stad Chernihiv is inmiddels volledig omsingeld door Russische troepen en daardoor afgesloten van de buitenwereld. Dat meldde de regionale gouverneur Viacheslav Chaus in een toespraak op televisie. Volgens de gouverneur wordt de stad bovendien beschoten door artillerie en gevechtsvliegtuigen.

35 Huizen in Kharkiv volledig afgebrand na beschietingen

In Mariupol wordt de omvang van de raketaanval op het theater steeds meer duidelijk. Het stadsbestuur liet weten op basis van ooggetuigen te vrezen voor zeker driehonderd doden. De stad is al wekenlang het doelwit van raketaanvallen, maar is nog niet in Russische handen gevallen.

De VN gaat berichten over mogelijke massagraven in Mariupol onderzoeken. Er is steeds meer bewijs, waaronder satellietbeelden, dat zich in de stad meerdere massagraven bevinden. In het grootste massagraf zouden zo'n tweehonderd lichamen begraven zijn.