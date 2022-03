Russische troepen pakken Oekraïense burgers op en houden die op een onbekende locatie vast. Zo probeert Rusland de druk op te voeren op Oekraïne en de controle te houden op bezette gebieden, melden de Verenigde Naties (VN) aan de BBC.

Zeker 36 gevallen van burgerontvoeringen kon de VN verifiëren. Familie en vrienden van de ontvoerde mensen weten niets en krijgen ook niets te horen van de Russische troepen. Zij blijven in onzekerheid achter.

Russische troepen hebben moeite om ingenomen gebieden te blijven controleren. Volgens de VN schakelen ze daarom over op ontvoeringen en intimidaties.

De BBC meldt dat vooral Oekraïense journalisten worden opgepakt. Zo was Viktoriia Roshchyna, journalist bij Hromadske, zes dagen meegenomen. Er werd een video opgenomen door de Russische troepen waarin zij haar ontvoerder bedankte voor het "redden van haar leven".

Op die manier proberen de Russen de opinie in de Oekraïense gebieden te manipuleren en ook de moraal onder de pro-Russische troepen hoog te houden.

Een journalist in Melitopol beschuldigt Rusland ervan haar 75-jarige vader te hebben ontvoerd omdat zij weigerde mee te werken aan de het nieuwe regime. Svetalana Zalizetska is de hoofdredacteur van het lokale RIA Melitopol en zegt de kritische toon niet te gaan minderen.

Russische troepen zeggen dat ze haar vader alleen vrijlaten als Zalitzetska zichzelf overgeeft. "Ik kreeg een telefoontje van de ontvoerders. Mijn vader zei dat hij in een kelder wordt vastgehouden en dat hij niet weet wat ze van hem willen." Zalizetska heeft gezworen dat ze de wereld over alle wreedheden van de Russische bezetters in Melitopol zal vertellen.