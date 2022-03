Oekraïne blijft steun en concrete hulp vragen aan andere landen, zoals de oproep aan de VS voor 1.000 raketten per dag. In Nederland zijn de veiligheidsregio's met man en macht aan het werk om opvang voor Oekraïense vluchtelingen te regelen, zowel voor korte als voor langere tijd.

In de strijd tegen het Russische leger wil Oekraïne veel meer wapens van de Verenigde Staten ontvangen. De regering in Kyiv zegt vijfhonderd Stinger-raketten en 500 Javelin-raketten van Amerikaanse makelij nodig te hebben, per dag. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN staat dat op het bijgewerkte militaire "verlanglijstje" van de Oekraïners voor de Amerikanen. Hiermee benadrukt Kyiv de groeiende behoefte aan Amerikaanse draagbare luchtdoelraketten en antitankraketten.

De regio Brabant-Zuidoost hoopt over een tijdje meer dan 3600 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar te hebben. Het gaat dan niet alleen om noodplekken voor mensen die net binnenkomen, maar ook om opvang voor de langere termijn. Volgens de veiligheidsregio zijn er nu 3631 "potentiële opvangplekken".

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid kan binnenkort zo'n 2950 vluchtelingen opvangen. Volgens de veiligheidsregio zijn er op dit moment 1300 opvangplekken, waarvan er circa 440 in gebruik zijn.

Het kabinet heeft elke veiligheidsregio de opdracht gegeven om in deze periode 2000 noodopvangplekken te vinden. Dit zijn bijvoorbeeld sporthallen, waar de vluchtelingen kort kunnen blijven. Ze hebben er een bed, krijgen eten en kunnen douchen. De regio's bereiden zich nu ook voor op de periode erna.

Tot wel 60 procent van de raketten die Rusland afvuurt in Oekraïne treft niet het beoogde doelwit of ontploft niet. Dat meldt persbureau Reuters op basis van drie anonieme Amerikaanse functionarissen. Het zou kunnen verklaren waarom Rusland een maand na het begin van de oorlog zo weinig vooruitgang heeft geboekt.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde eerder deze week dat Rusland de afgelopen maand zeker 1.100 raketten heeft afgevuurd. Mislukte lanceringen, raketten die niet ontploffen of een doelwit volledig missen zouden volgens experts niet gebruikelijk zijn op het slagveld. Als dat in 20 procent van de gevallen gebeurt is dat "vaak". De bewering kan niet onafhankelijk geverifieerd worden en zowel het Kremlin als het Russische ministerie van Defensie wilde niet reageren.

Het Oekraïense leger treft voor Rusland belangrijke doelwitten in delen van het land die door Russische troepen bezet zijn. Het gaat onder meer om een Russisch schip en een munitiedepot in Berdjansk, meldt het Britse leger in een update over de oorlog in Oekraïne.

Donderdag meldde het Oekraïense ministerie van Defensie al dat een Russisch troepentransportschip in de haven van Berdjansk, aan de Zee van Azov, verwoest zou zijn. Volgens het Britse leger, dat de oorlog in het land volgt met behulp van inlichtingendiensten, "volgen er meer aanvallen op logistieke locaties in door Rusland bezette gebieden".

De Oekraïense aanvallen zorgen er volgens de Britten voor dat Rusland prioriteit moet geven aan de eigen verdediging waardoor de troepen aan het front onthouden worden van "broodnodige bevoorrading". Dit zal het vermogen van Rusland om aanvallen uit te voeren doen afnemen en de al dalende moraal verder verslechteren, zegt het Britse leger.

Personeel van de oude kerncentrale in Tsjernobyl heeft problemen om naar het werk te komen. Dat komt door Russische aanvallen op het nabijgelegen dorp Slavoetytsj, waar veel van de medewerkers wonen, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

De kerncentrale werd op 24 februari ingenomen door Russische troepen. Daarna moest het Oekraïense personeel wekenlang onafgebroken door werken. "Deze beschietingen komen slechts enkele dagen nadat het personeel er eindelijk in geslaagd is om afgewisseld te worden en thuis, in Slavoetytsj, tot rust te komen", meldt IAEA-chef Rafael Grossi.

De centrale in Tsjernobyl wekt zelf al jaren geen stroom meer op, maar wordt nog wel bemand omdat er radioactief afval wordt bewaard.