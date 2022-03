Wereldleiders kwamen donderdag bijeen in drie spoedbijeenkomsten van de NAVO, de G7 en de Europese Raad. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat concrete toezeggingen aan Oekraïne, dat bijvoorbeeld om tanks had gevraagd, voorlopig uitblijven. Rusland krijgt wel een waarschuwing voor het inzetten van massavernietigingswapens.

De dag begon met een bijeenkomst van de NAVO in het hoofdkantoor in Brussel. Hiervoor was ook de Amerikaanse president Joe Biden naar Europa gekomen. Hij zou later ook te gast zijn bij de vergadering van de Europese Raad in de Belgische hoofdstad.

Tijdens de bijeenkomst werden de regeringsleiders van de NAVO-lidstaten toegesproken door Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president vroeg de leiders om de levering van tanks. Daar gaf de NAVO geen gehoor aan. Wel werd er opnieuw steun aan Oekraïne beloofd, maar tot concrete toezeggingen kwam het niet.

Ook zei de NAVO zich beter te willen bewapenen tegen eventuele Russische aanvallen met chemische, biologische of nucleaire wapens. De defensiesystemen van dit soort aanvallen wordt versterkt. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg herhaalde zijn zorgen over de inzet van dit soort wapens door Rusland. Het bondgenootschap noemt inzet van chemische wapens "onacceptabel" en zegt dat het "ernstige consequenties" zou hebben.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Verder verklaarde de NAVO om extra troepen naar oostelijke lidstaten, zoals Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije, te sturen in een poging de oostflank van het bondgenootschap te versterken.

Tijdens de top werd ook bekendgemaakt dat Stoltenbergs afscheid, dat later dit jaar gepland was, met een jaar wordt uitgesteld. De 63-jarige Noor blijft langer aan om het bondgenootschap door de crisis in Oekraïne heen te loodsen.

40 Russisch oorlogsschip in brand na vermoedelijke Oekraïense aanval

Ook G7-landen waarschuwen voor inzet chemische wapens

Tussen de NAVO-top en de EU-top vond een digitale vergadering tussen de G7-landen plaats. Hieraan nemen zeven rijke industrielanden deel. Het gaat om de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Italië, Frankrijk en Japan. Premier Mark Rutte was hier dus niet bij aanwezig.

In navolging van de NAVO waarschuwden de G7-landen na afloop van de top in een verklaring de Russen om chemische, biologische of nucleaire wapens te gebruiken. Ook waarschuwen de landen voor de extreem gevaarlijke situaties die ontstaan door gevechten bij kerncentrales en de potentiële catastrofale gevolgen die dat kan hebben.

Verder betuigden de G7-landen hun steun voor Oekraïne en spraken ze hun afkeer uit tegen de Russische invasie, maar tot concrete maatregelen of toezeggingen kwam het ook hier niet. Wel kondigden zowel Japan als Canada na afloop van de G7-top aan hun sancties tegen Rusland uit te breiden. Eerder op de dag zei ook de VS zijn sancties tegen de Russen uit te zullen breiden. Deze beslissingen werden niet in G7-verband genomen.

Europese Raad vergaderde verder over sancties

De dag werd afgesloten met een vergadering tussen de 27 lidstaten van de Europese Unie in Brussel. Die vergadering duurde tot halverwege de nacht. Biden was te gast bij het overleg omdat de EU-lidstaten nauw samenwerken met de VS bij het opleggen van sancties aan Rusland.

Ook hier werd de verlenging van een topfunctionaris bevestigd: EU-president Charles Michel mag nog eens 2,5 jaar aanblijven. De 27 regeringsleiders herkozen de Belgische oud-premier unaniem.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft er begrip voor dat de Europese Unie gas, olie en steenkool blijft kopen van Rusland. Dat zei premier Mark Rutte na afloop van de vergadering. Biden heeft aangegeven dat hij de Europese Unie wil helpen sneller aan alternatieven te komen.

De EU kan ondertussen rekenen op meer vloeibaar gemaakt gas (lng) uit de VS, beloofde Biden. En "dat is heel veel", zei Rutte. Canada zegde ook toe Europa meer lng te leveren, maar dat gaat wat langer duren.

Volgens Rutte was 'eenheid' het sleutelwoord van de toppenmarathon. Sommige EU-landen zijn nu eenmaal zo afhankelijk van Russische energie dat "de nationale veiligheid op het spel komt" zonder die energie. Landen als Duitsland, Italië en Hongarije kunnen er nog niet vanaf, zei de premier.

Zelensky sprak Nederland, een uitgesproken tegenstander van een versnelde toelating van Oekraïne als EU-lid, rechtstreeks aan. "Nederland is rationeel", zei Zelensky. "Dus laten we er woorden voor vinden waar we samen achter staan."

Concentratie op betere werking strafmaatregelen

Tot andere aanvullende sancties, zoals het sluiten van de Europese havens voor Russische schepen, kwam het tijdens het overleg niet. De leiders hebben afgesproken dat de EU zich gaat concentreren op het beter laten werken van de al genomen strafmaatregelen. Europa en de VS gaan samenwerken om sluiproutes af te snijden en mazen te dichten.

De Europese Raad komt vrijdagochtend opnieuw bijeen om verder over de oorlog in Oekraïne te vergaderen. Daarbij zal Biden overigens niet aanwezig zijn, hij reist dan door naar Polen.