Mensen die samenwerken met Rusland riskeren in Oekraïne tot twaalf jaar celstraf. Het Oekraïense parlement heeft daar donderdag mee ingestemd.

Het Oekraïense parlement, de Rada, nam de wet aan met 350 stemmen voor, nul stemmen tegen en 39 onthoudingen.

De straf geldt voor hulp aan de "agressorstaat", medeplichtigheid en voor elke samenwerking met "de vijand", diens regering, strijdkrachten of paramilitaire groepen. Ook huurlingen en mensen die het Oekraïense leger filmen lopen volgens Oekraïense media risico de cel in te moeten.

Behalve de gevangenisstraf mogen veroordeelden tot vijftien jaar lang geen bestuurlijke functies bekleden. Ook kunnen hun eigendommen in beslag worden genomen.

Het besluit om de straf voor collaboratie in te voeren komt precies een maand na de Russische inval in Oekraïne.

Het was de eerste vergadering van de Oekraïense afgevaardigden in het parlement in Kyiv sinds een maand. De hoofdstad wordt belaagd door Russische troepen.