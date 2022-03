De Verenigde Naties (VN) melden dat er inmiddels meer dan duizend burgers door de oorlog in Oekraïne om het leven zijn gekomen. Verder bevestigt Oekraïne dat het krijgsgevangenen met Rusland heeft uitgewisseld en worden sancties tegen Rusland van de Verenigde Staten, Canada en Japan verder uitgebreid.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne precies een maand geleden zijn er in totaal 1.035 burgers om het leven gekomen. Dat blijkt uit gegevens van het mensenrechtenkantoor van de VN. Nog eens 1.650 burgers zouden gewond zijn geraakt, onder wie tientallen kinderen.

Volgens het VN-mensenrechtenkantoor liggen de werkelijke aantallen echter een stuk hoger, omdat het moeilijk is om informatie uit de zwaar getroffen gebieden te krijgen. In de zwaar gebombardeerde stad Mariupol zijn volgens de Oekraïense autoriteiten bijvoorbeeld al duizenden doden gevallen.

De Verenigde Staten breiden in navolging van het Verenigd Koninkrijk hun sanctiepakket tegen de Russen verder uit. De sancties richten zich vooral op wapenleveranciers, zakenmensen en het Russische lagerhuis, de Doema.

Ook Canada en Japan scherpen de sancties tegen Rusland aan, meldt persbureau Reuters. Beide landen vergaderden donderdag samen met Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in een speciaal ingelaste G7-top.

Donderdag vergaderden de NAVO en de EU over de oorlog in Oekraïne tijdens spoedbijeenkomsten. Premier Mark Rutte zei na afloop van de NAVO-top dat eensgezindheid tegen Rusland van grotere waarde is dan militaire versterkingen.

De NAVO maakte bekend zich beter te willen wapenen tegen eventuele Russische aanvallen met chemische, biologische of nucleaire wapens. Het bondgenootschap noemt inzet van chemische wapens "onacceptabel" en zegt dat het "ernstige consequenties" zou hebben.

Rusland en Oekraïne hebben donderdag tien krijgsgevangen uitgewisseld, meldt de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk. Daarnaast werden elf Russische matrozen, overlevenden van een schip dat zonk in de Zwarte Zee bij Odesa, naar Rusland gestuurd. In ruil daarvoor konden negentien matrozen die de Russen gevangen hadden genomen terug naar Oekraïne.

Volgens Vereshchuk gaat het om de eerste echte uitwisseling van krijgsgevangenen sinds het begin van de Russische invasie. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei een dag eerder dat er al twee uitwisselingen waren georganiseerd, zonder data of aantallen te noemen.

Eerder meldde de Oekraïense mensenrechtencommissaris Tatjana Moskalkova dat negen Russische soldaten zijn geruild voor Ivan Fedorov, de burgemeester van de door Rusland veroverde stad Melitopol.

Een overgrote meerderheid van de lidstaten van de VN eist dat Rusland onmiddellijk stopt met de oorlog in buurland Oekraïne. De oproep kreeg steun van 140 landen in de Algemene Vergadering, tegenover 5 tegenstemmen en 38 onthoudingen.

De resolutie riep ook op tot bescherming van burgers in Oekraïne. Daarnaast wordt Rusland met de resolutie beschuldigd van het creëren van een ernstige humanitaire situatie in het buurland.

Een oproep van Rusland over Oekraïne vond daarentegen nauwelijks gehoor in de Veiligheidsraad van de VN. Dertien van de vijftien leden stemden woensdag tegen de Russische resolutie over de aanpak van de "humanitaire crisis" in Oekraïne, waarbij de Russische invasie werd verzwegen. Alleen China en Rusland stemden voor.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties noemde de resolutie "werkelijk gewetenloos". De internationale gemeenschap wordt gevraagd een humanitaire crisis op te lossen die alleen door Rusland is veroorzaakt, benadrukte ze. De Russische VN-ambassadeur op zijn beurt sprak van een "politieke anti-Russische show".

Rusland heeft gereageerd op het besluit van Polen om 45 Russische diplomaten het land uit te zetten na beschuldigingen van spionage. Het Russische ministerie van van Buitenlandse Zaken beschuldigt Polen van "gevaarlijke escalatie in de regio". Het ministerie dreigde met een reactie "waardoor Poolse provocateurs wel twee keer zullen nadenken".

De Poolse regering besloot gisteren tot uitzetting van de diplomaten, waarmee "een netwerk van Russische geheime diensten" zou zijn ontmanteld.