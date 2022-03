NAVO-lidstaten gaan hun defensiesystemen tegen eventuele chemische, biologische en nucleaire aanvallen van Rusland versterken. De organisatie is er niet gerust op dat Rusland die niet inzet, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg na de NAVO-top in Brussel. De organisatie noemt inzet van chemische wapens "onacceptabel" en zegt dat het "ernstige consequenties" zou hebben.

Volgens de NAVO zou elk gebruik van chemische wapens "de aard van het conflict compleet veranderen". Het zou een "schaamteloze inbreuk zijn op internationaal recht", aldus Stoltenberg.

Daarbij benadrukt de NAVO-topman dat chemische wapens niet alleen Oekraïne zouden treffen. Ook omliggende landen in Europa zouden kans hebben om geraakt te worden door giftige stoffen.

Rusland beschuldigt Oekraïne en zijn bondgenoten al langer onterecht van het voorbereiden van de inzet van chemische wapens. Stoltenberg deelde tijdens de NAVO-top van donderdag zijn angst dat Rusland die valse beschuldigingen als aanleiding gebruikt om zelf chemische wapens in Oekraïne in te zetten.

Wat de NAVO doet als de Russen besluiten chemische wapens in te zetten, werd niet duidelijk gemaakt. Premier Mark Rutte zei na afloop van de top dat de NAVO "voorbereid is op elk denkbaar scenario".

Rutte sprak zich eerder in de Tweede Kamer al uit over de mogelijkheden van de NAVO. "Ik denk dat we op dit moment het maximale doen voor zover dat reëel mogelijk is", zei de premier toen. Heel veel meer acties tegen de Russen zou volgens hem het risico op rechtstreekse confrontatie tussen de NAVO en Rusland vergroten.

NAVO stuurt extra troepen naar Oost-Europa

De NAVO-top van donderdag in het hoofdkwartier in Brussel staat in het teken van de oorlog in Oekraïne. Naast de verontruste berichten van Stoltenberg over de inzet van chemische wapens besloot de organisatie extra troepen te sturen naar buurlanden van Oekraïne, zoals Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije.

Verder prees Stoltenberg de moed en vastberadenheid van de Oekraïners. Hij beloofde president Volodymyr Zelensky steun, maar wilde niet ingaan op details. Ook riep hij Poetin nogmaals op de oorlog onmiddellijk te stoppen.

Stoltenberg blijft langer aan als NAVO-topman

Tijdens de top bekrachtigden de regeringsleiders van de NAVO-landen het uitstel van het afscheid van Stoltenberg. De 63-jarige Noorse secretaris-generaal zou eigenlijk dit jaar afscheid nemen, maar dat afscheid is met een jaar uitgesteld. Hij blijft nu aan tot september 2023.

Reden voor het uitstel is de situatie in Oekraïne. "Nu we geconfronteerd worden met de grootste veiligheidscrisis in een generatie staan we samen sterk om ons bondgenootschap sterk en onze mensen veilig te houden", aldus Stoltenberg.

De top in Brussel vindt plaats op een dag dat ook de G7-landen (waar Nederland geen deel van uitmaakt) en de Europese Unie (EU) samenkomen. Die bijeenkomsten vinden later op de dag plaats.