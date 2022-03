Ruim de helft van de Oekraïense kinderen moest door de Russische invasie hun huis ontvluchten, meldt VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Het Rode Kruis is afgereisd naar Moskou om met de Russische regering te praten over oorlogsgevangenen en oorlogsrecht.

Van de naar schatting 7,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn er 2,5 miljoen ontheemd in eigen land en zijn er 1,8 miljoen naar het buitenland gevlucht, meldt UNICEF. Doordat de meeste mannen Oekraïne niet mogen verlaten, zijn het vooral vrouwen en kinderen die buiten Oekraïne een veilig heenkomen zoeken.

Cijfers van de Verenigde Naties laten zien dat sinds het uitbreken van de oorlog op 24 februari in totaal bijna 3,7 miljoen mensen het land hebben verlaten. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het niet meer voorgekomen dat kinderen zo massaal in korte tijd ontheemd raakten, zegt UNICEF-directeur Catherine Russell.

Volgens het VN-mensenrechtenkantoor zijn in de afgelopen maand zeker 78 kinderen omgekomen en raakten er 105 gewond. Dit zijn alleen de gevallen die de VN heeft kunnen bevestigen. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk veel hoger, aldus de organisatie.

Rode Kruis overlegt met Rusland

Het Rode Kruis is afgereisd naar Moskou om met het Russische ministerie van Defensie te praten over oorlogsrecht. Voorzitter van het Internationaal Comité van het Rode Kruis Peter Maurer zegt dat hij het met buitenlandminister Sergey Lavrov wil hebben over oorlogsgevangenen en het naleven van de Conventies van Genève.

De vier verdragen die in 1949 in de Zwitserse stad werden gesloten, bevatten regels over humanitair recht bij gewapende conflicten. Ze gaan over landstrijdkrachten, zeestrijdkrachten, krijgsgevangenen en de burgerbevolking.

De Verenigde Staten beschuldigden Rusland woensdag voor het eerst formeel van het plegen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Eerder hadden de Amerikaanse president Joe Biden en buitenlandminister Antony Blinken alleen gezegd dat ze dachten dat Russische militairen zich schuldig maakten aan oorlogsmisdrijven.

NAVO, G7 en Europese Unie overleggen zonder concrete doelen

De NAVO, G7 en de Europese Unie komen donderdag achter elkaar bijeen in Brussel om de oorlog in Oekraïne te bespreken. Onder meer de Oekraïense vluchtelingenstroom en mogelijke verdere acties tegen Rusland komen aan bod.

Frankrijk, Duitsland en Italië zijn de enige landen die van alle drie de organisaties lid zijn. Hun vertegenwoordigers zijn samen met Biden de enigen die donderdag bij alle drie de overleggen aanwezig zijn. Biden is speciaal voor de reeks overleggen naar de Belgische hoofdstad afgereisd.

Concrete maatregelen zijn niet onmiddellijk het doel van de overlegmarathon, zeggen diplomaten. Vooropstaat het signaal aan Moskou dat het Westen nog altijd eensgezind optreedt en opstaat tegen de oorlog.

32 NAVO-leiders komen bijeen voor topoverleg over Oekraïne

Zorgen over deportaties burgers

Het stadsbestuur van Mariupol zegt dat zo'n vijftienduizend inwoners van de belegerde stad illegaal naar Rusland zijn gedeporteerd. Russische troepen zouden mensen dwingen naar Rusland te gaan, een claim die niet onafhankelijk is geverifieerd.

De lokale autoriteiten zeiden zondag al dat duizenden inwoners gedwongen waren de grens met het buurland over te steken, maar er werden toen geen cijfers gedeeld. Russische persbureaus berichtten toen dat bussen met honderden vluchtelingen uit Mariupol waren aangekomen in Rusland.

De internationale gemeenschap maakt zich al weken ernstige zorgen over de situatie in Mariupol. Er vinden al wekenlang bombardementen plaats. Duizenden mensen zouden volgens de Oekraïense autoriteiten zijn omgekomen. In de stad, waar voor de oorlog ruim 400.000 mensen woonden, is ook nog eens een tekort aan alles. Er is geen watertoevoer, elektriciteit en verwarming.

In de afgelopen weken hebben Oekraïne en Rusland meermaals akkoorden gesloten over de veilige evacuatie van inwoners naar veiligere plekken in Oekraïne, maar beide partijen beschuldigen elkaar ervan de humanitaire corridors te belemmeren door zich niet aan de afspraken te houden.