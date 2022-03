De NAVO, G7 en de Europese Unie komen donderdag achter elkaar bijeen in Brussel om de oorlog in Oekraïne te bespreken. Onder meer de Oekraïense vluchtelingenstroom en mogelijke verdere acties tegen Rusland komen aan bod. Dit kun je verwachten van de bijeenkomsten.

Frankrijk, Duitsland en Italië zijn de enige landen die van alle drie de organisaties lid zijn. Hun vertegenwoordigers zijn samen met de Amerikaanse president Joe Biden de enigen die donderdag bij alle drie de overleggen aanwezig zijn. Biden is speciaal voor het overleg naar de Belgische hoofdstad afgereisd en zal ook aanschuiven bij de ontmoetingen van de G7 en de EU.

Concrete maatregelen zijn niet onmiddellijk het doel van de overlegmarathon, zeggen diplomaten. Vooropstaat het signaal aan Moskou dat het Westen nog altijd eensgezind optreedt en opstaat tegen de oorlog. Biden liet vooraf weten in Europa "de internationale gemeenschap te mobiliseren om Oekraïne te steunen en te verzekeren dat Poetin een zware economische tol betaalt voor de oorlog waarvoor hij gekozen heeft".

NAVO onderzoekt verdere militaire mogelijkheden

De dag begint op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Daar zullen vanaf 10.00 uur de leiders van de dertig NAVO-lidstaten bijeenkomen. Namens Nederland is premier Mark Rutte aanwezig.

De NAVO bespreekt als militair samenwerkingsverband vooral de mogelijkheid om meer militaire steun aan Oekraïne te verlenen. Ook worden verschillende scenario's besproken waarin het conflict met Rusland verder escaleert en hoe de NAVO in die scenario's moet reageren. Daarnaast wordt er goedkeuring verleend aan het sturen van extra NAVO-troepen naar oostelijke lidstaten als Hongarije en Roemenië, die Rusland in hun richting zien oprukken.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg de NAVO eerder om een no-flyzone boven zijn land in te stellen, om de Russische luchtaanvallen te stoppen. De NAVO heeft dat tot nu steeds geweigerd, omdat daarmee een direct conflict tussen de organisatie en Rusland dreigt.

Oekraïne is geen lid van de NAVO (en ook niet van de G7 of de EU), maar Zelensky zal de lidstaten wel toespreken via een videoverbinding.

G7 praat over vluchtelingencrisis

Na het overleg van de NAVO gaan de leiders van de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk en Italië direct door met een overleg van de G7, samen met Japan. Bij deze ontmoeting is Rutte niet aanwezig, omdat Nederland niet tot de G7 behoort.

Het belangrijkste agendapunt is de stroom aan Oekraïense vluchtelingen. Miljoenen mensen hebben inmiddels het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvlucht en zoeken bescherming in andere landen. Ook zullen opnieuw mogelijke acties tegen de Russische president Vladimir Poetin gesproken worden.

De G7 bestaat uit de zeven belangrijkste industrielanden die een democratisch bestuur hebben. Om die reden behoren bijvoorbeeld Rusland en China niet (meer) tot de groep. De top van donderdag is op initiatief van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Duitsland fungeert momenteel als voorzitter van de G7.

EU bespreekt mogelijke verdere sancties voor Rusland

De dag wordt afgesloten met een overleg van de Europese Raad. Die bestaat uit de 27 regeringsleiders van de EU-lidstaten (onder wie Rutte), raadsvoorzitter Charles Michel, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Bij hoge uitzondering schuift Biden dus ook bij deze ontmoeting enkele uren aan, hoewel de VS uiteraard geen lid is van de Europese Unie. De Amerikaanse president is uitgenodigd omdat de EU-lidstaten nauw samenwerken met de VS bij het opleggen van sancties aan Rusland. Biden hoopt zijn Europese partners te overtuigen om de export van gas en olie in te perken, maar de EU-lidstaten zijn daarover verdeeld.

Als voornamelijk economisch samenwerkingsverband zal de EU zich vooral buigen over de vraag of Rusland nog meer sancties opgelegd krijgt als gevolg van de invasie. De EU-leiders zullen vrijdag nog een keer bijeenkomen. Biden is er dan niet bij, omdat hij doorreist naar Polen.