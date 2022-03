Terwijl burgers Oekraïne proberen te ontvluchten, woedt de oorlog voort. Ook in de regio rondom hoofdstad Kyiv wordt flink gevochten. Op deze foto is te zien hoe een appartementengebouw in Borodyanka volledig is verwoest.

Terwijl burgers Oekraïne proberen te ontvluchten, woedt de oorlog voort. Ook in de regio rondom hoofdstad Kyiv wordt flink gevochten. Op deze foto is te zien hoe een appartementengebouw in Borodyanka volledig is verwoest. Foto: Reuters