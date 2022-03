Het Oekraïense leger lijkt hier en daar successen te boeken. Volgens de Britten hebben de Oekraïners twee steden ten westen van Kyiv heroverd en lijkt de omsingeling van Russische troepen nabij Kyiv "een reële mogelijkheid".

De strijd die het Oekraïense leger levert rondom de hoofdstad Kyiv lijkt succesvol, meldt het Britse ministerie van Defensie. Het Oekraïense leger heeft volgens de Britten twee steden heroverd: de kleine stad Makariv, zo'n 50 kilometer ten westen van Kyiv, en Moschun, even ten noordwesten van Kyiv.

In Bucha en Irpin, twee steden net buiten Kyiv, is de kans volgens het Britse leger "reëel" dat de Russische troepen omsingeld kunnen worden.

De Oekraïense strijdkrachten voeren de druk op Russische troepen ten noordoosten van Kyiv flink op. Het Russische leger kampt aan die flank met "aanzienlijke logistieke en morele problemen", aldus de Britten.

Kyiv op 23 maart, drie dagen nadat een raket was ingeslagen in een winkelcentrum. Kyiv op 23 maart, drie dagen nadat een raket was ingeslagen in een winkelcentrum. Foto: Getty Images

NAVO schat dat tot nu toe tussen de zeven- en vijftienduizend Russische militairen om het leven zijn gekomen. De schatting is gebaseerd op informatie van Oekraïense autoriteiten, informatie die Rusland (al dan niet opzettelijk) vrijgaf en inlichtingen uit openbare bronnen, zegt een NAVO-functionaris tegen persbureau AP.

Oekraïne heeft weinig informatie prijsgegeven over de eigen militaire verliezen, maar twee weken terug zei president Volodymyr Zelensky dat zo'n dertienhonderd Oekraïense troepen waren omgekomen.

Groot-Brittannië stuurt zesduizend extra raketten naar Oekraïne, maakte de Britse premier Boris Johnson woensdag bekend. Het gaat om onder meer antitankwapens, waarvan Groot-Brittannië er volgens Britse media eerder al 4.200 aan Oekraïne leverde. Ter verdere ondersteuning van het Oekraïense leger stuurt Londen 25 miljoen Britse pond (bijna 30 miljoen euro).

Johnson zegt over deze laatste levering dat zijn land "de verdediging van Oekraïne wil versterken terwijl het tij in de strijd keert".

De extra steun aan Oekraïne werd bekendgemaakt aan de vooravond van drie topbijeenkomsten waarvoor de Amerikaanse president Joe Biden naar Brussel is afgereisd: een spoedvergadering van de NAVO, een ontmoeting met de leiders van de G7 en een vergadering van de Europese Raad. Biden arriveerde woensdag in Europa.

De Amerikaanse ambassade in Moskou ontving woensdag een lijst met namen van diplomaten die Rusland moeten verlaten. De maatregel zou een reactie zijn op de uitzetting van Russisch personeel bij de Verenigde Naties in New York van vorige maand. Het is onduidelijk hoeveel Amerikaanse diplomaten Rusland moeten verlaten.

Vicepremier Olha Stefanishyna van Oekraïne roept het Westen ertoe op te stoppen met de import van gas, olie en kolen uit Rusland. Dat onderwerp staat vandaag op de agenda van de EU-top, maar Europese landen zijn verdeeld. "Ik snap dat deze beslissing moeilijk is. Maar jullie economieën zijn sterk en jullie landen welvarend, en dat zal zo blijven", zegt Stefanishyna tegen NU.nl.

De vicepremier benadrukt dat haar land hoopt dat de EU-landen de hardst mogelijke maatregelen treffen. "De Russische agressie is niet gericht tegen Oekraïne, maar tegen Europa, dat moet iedereen zich goed realiseren", zegt ze.

En president Zelensky vraagt de hele wereld om donderdag, een maand na het begin van de Russische invasie, de straat op te gaan en solidariteit te betuigen met zijn volk. In een video die Zelensky woensdagavond online plaatste, vroeg hij mensen in het Engels om Oekraïne te ondersteunen en voor de vrijheid van zijn land te pleiten.

De president vroeg om een wereldwijd protest en riep mensen ertoe op naar hun pleinen en straten te komen. "Maak jezelf zichtbaar en laat je horen." Hij zei dat "de wereld deze oorlog moet stoppen". Rusland voert volgens Zelensky niet alleen een strijd met Oekraïne, maar een strijd "tegen de vrijheid van iedereen in Europa, van iedereen ter wereld".