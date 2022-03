In Oekraïne zijn tussen 24 februari en 21 maart 64 aanvallen op de gezondheidszorg gepleegd, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bij die aanvallen vielen 15 doden en 37 gewonden.

Sinds het begin van de invasie, nu bijna een maand geleden, zijn bijna zeven miljoen Oekraïners ontheemd geraakt en van elke drie bewoners heeft er een een chronische aandoening, aldus de WHO.

Sinds het begin van de Russische invasie is de druk op medische professionals en vrijwilligers uit Oekraïne en het buitenland toegenomen om het gezondheidszorgsysteem van het land draaiende te houden.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van medicijnen, zorgvoorzieningen en medisch personeel staat de behandeling van chronische aandoeningen in Oekraïne verder onder druk. Volgens de WHO is de helft van alle apotheken in het land gesloten.

De oorlog heeft ook gevolgen gehad voor vaccinaties tegen kinderziekten, en andere ziekten waaronder corona. Sinds het begin van de invasie op 24 februari is aan 175.000 mensen Oekraïne een coronavaccin toegediend, terwijl er tot die dag volgens de WHO dagelijks vijftigduizend vaccinaties waren.