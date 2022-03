Het Witte Huis heeft in alle stilte een team van nationale veiligheidsfunctionarissen gevormd om na te gaan hoe de VS en zijn bondgenoten moeten reageren als president Vladimir Poetin gebruikmaakt van chemische, biologische of nucleaire wapens, schrijft The New York Times.

Het Tiger Team, zoals de groep heet, bestudeert hoe de bondgenoten kunnen reageren wanneer Poetin op NAVO-grondgebied konvooien zou aanvallen die wapens en hulpgoederen naar Oekraïne brengen, zeggen verschillende ambtenaren die bij het proces betrokken zijn.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Tijdens geheime bijeenkomsten, drie keer per week, gaat het team ook na welke stappen mogelijk zijn als Rusland de oorlog uitbreidt naar buurlanden, waaronder Moldavië en Georgië. Verder onderzoekt het team hoe de Europese landen zich kunnen voorbereiden op de vluchtelingenstroom die in decennia niet zo groot is geweest.

Washington vormde het Tiger Team op 28 februari, vier dagen na het begin van de invasie van Rusland in Oekraïne. Dat gebeurde in opdracht van Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Joe Biden. Voor het eerst sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne ontmoet Biden morgen in Brussel de leiders van de 29 andere NAVO-landen.