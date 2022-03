De Poolse grensautoriteiten sluiten vluchtelingen met een niet-Oekraïense nationaliteit op in detentiecentra. Polen zet ze wekenlang vast als ze niet over de juiste papieren beschikken, blijkt uit onderzoek van The Independent, Lighthouse Reports en andere media. Experts noemen het discriminatie.

Zeker vier studenten die Oekraïne ontvluchtten, zitten vast in een gesloten lange-termijnopvang in het Poolse dorp Lesznowola in de buurt van Warschau. Ze hebben weinig mogelijkheden om te communiceren met de buitenwereld omdat bijvoorbeeld hun telefoon is ingenomen.

Volgens de International Organisation for Migration (IOM) zijn er nog drie andere locaties in Polen waar niet-Oekraïense vluchtelingen vastzitten. Het gaat bijvoorbeeld om studenten uit Nigeria en Kameroen.

Een van de Afrikaanse studenten vertelde aan The Independent dat ze bij de Poolse grens een document in het Pools moesten ondertekenen. Een ander vertelt dat ze vijf maanden zouden worden opgesloten als ze niet tekenden. Na het ondertekenen werden ze meegenomen en vastgezet.

De Poolse grenspolitie bevestigde op 2 maart al dat 52 mensen uit derdewereldlanden vastzitten die uit Oekraïne zijn gevlucht. Het gaat om studenten of arbeidsmigranten zonder geldige reispapieren. De grenspolitie laat weten dat zij zonder de juiste documenten niet meer terug kunnen naar Oekraïne of hun thuisland. De gevluchte Afrikanen moeten de procedures afwachten in detentiecentra.

Vastzetten zou onacceptabel en discriminatie zijn

De Europese Unie stelde op 4 maart dat ook vluchtelingen van Afrikaanse origine moeten worden toegelaten tot de EU, op basis van humanitaire gronden. Hoofd van EU's mensenrechtencomité Maria Arena: "Detentie, deportatie of een andere vorm waarin internationale studenten geen bescherming krijgen, is onacceptabel."

Een voormalig hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR Jeff Crisp noemt het "duidelijk onbevredigend en discriminerend" dat mensen uit derdewereldlanden worden vastgezet in Europese detentiecentra. Hij wijst op het traumatische aspect van opsluiting tijdens een zoektocht naar veiligheid.

Het nieuws komt twee dagen nadat Filippo Grandi, VN-commissaris voor de Vluchtelingen, de discriminatie benoemt van vluchtelingen van kleur uit Oekraïne. Mensen zonder Oekraïense nationaliteit zouden bijvoorbeeld vaker worden geweigerd bij de grensoversteek. Verder zouden zij te maken hebben met ontzegging van hulp en zouden Oekraïners voorrang krijgen bij het verkrijgen van treinkaartjes.